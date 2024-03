Leguizamón Pondal renunció a la jefatura de gabinete en Bariloche

El equipo que acompaña al intendente Walter Cortés desde diciembre pasado sufrió su primera baja sensible con la renuncia del Jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, quien dijo haber cumplido ya con el acompañamiento en ese rol “por los primeros tres meses” de la gestión, como ya había acordado cuando lo convocaron.

Declaró esta mañana que si el intendente lo necesita no dejará del todo el gobierno y está dispuesto a seguir en una función “part time”.

Leguizamón Pondal fue durante muchos años juez de cámara en lo penal y hoy está jubilado. Luego de ganar las elecciones en septiembre pasado Cortés le propuso integrarse a la gestión como Jefe de Gabinete y aceptó sumarse “ad honorem” y por un plazo breve.

“Desde el primer día dije que estaba dispuesto a acompañar en la primera etapa, hasta el discurso de apertura de sesiones”, afirmó. Ese acto formal ante el Concejo Municipal ocurrió el pasado lunes 4.

A fines de febrero ya había existido un rumor sobre el apartamiento de Leguizamón Pondal, pero él mismo lo desmintió. Esta vez en cambio reconoció que acaba de presentar su renuncia, aunque sin una fecha precisa para dejar vacante la silla que en los hechos lo convirtió en el principal gestor político del intendente.

De hecho, hoy y mañana el exjuez está a cargo de la intendencia en forma interina por un viaje de Cortés a Córdoba.

Buenas relaciones

Leguizamón Pondal aseguró que el balance de su primera experiencia política es positivo. Dijo que “hay gente que se encuentra satisfecha con la tarea” que realizó “y otra no tanto”. Aunque señaló que mantiene “excelente relación con los colegas de gestión” y también entabló un buen vínculo con el Soyem.

Refirió que desde el gremio de los municipales se manifestaron a favor de que continúe en algún rol de nexo entre esa organización y el Ejecutivo y por eso estaría dispuesto a integrar, por ejemplo, la Junta de Disciplina, según comentó.

Entre los motivos de su renuncia, señaló que el trabajo en la jefatura de Gabinete “es muy demandante, son 12, 14 horas diarias, incluso los sábados y domingos” y necesita bajarse de ese ritmo. Insistió sin embargo en que su aporte sería temporal y “estaba hablado así desde un principio”.

Cortés también fue consultado por este medio y aseguró que no tenía novedad alguna sobre la renuncia del Jefe de Gabinete. “Yo no recibí nada, veremos. Mañana vuelvo a Bariloche y seguramente vamos a charlar”, dijo el intendente. Señaló incluso que Leguizamón tiene tareas por delante, entre ellas la de representar al Ejecutivo en la comisión de seguimiento del transporte urbano, que en estos días debe comenzar a evaluar una nueva tarifa.

Leguizamón Pondal dijo que no descarta continuar en una función en la que pueda colaborar con menos dedicación horaria. “La disposición está, depende de que él (por Cortés) me lo proponga”. Señaló que no tiene un plazo estricto para dejar la jefatura de gabinete y aceptará “acomodar las cosas para no generar un desbarajuste”.

El intendente sorprendió al asegurar que no tenía “nada que decir” sobre el tema y que -al menos al mediodía- para él todo sigue igual, con Leguizamón en su puesto. Lo definió como “una excelente persona”.