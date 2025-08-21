Un barrio de Neuquén brilla con su nueva plaza: una por una, las mejoras en el espacio verde

El municipio destacó que la obra fue realizada íntegramente con mano de obra y materiales propios. Foto: gentileza.

La plaza Pehuén Mapu del barrio Cumelén de Neuquén vivió una transformación que la convirtió en punto de encuentro comunitario. “De pronto la plaza se llenó de pibes, porque no era una plaza que venían muchos chiquitos”, expresó la presidenta de la comisión vecinal, Susana Gutiérrez. El espacio fue reinaugurado en un acto con autoridades municipales.

Una plaza de Neuquén que se llenó de vida con los chicos y las familias

La dirigente barrial destacó que hoy los más pequeños llegan con sus padres a jugar y a compartir mates. Aseguró que el proyecto fue un anhelo de larga data y que se concretó con la participación activa de los vecinos y el acompañamiento municipal.

Según Gutiérrez, la plaza mantiene la identidad del barrio, gracias al trabajo de la arquitecta que observó cómo se movía la gente en el espacio. Para la referente, esa mirada fue clave para lograr una plaza inclusiva y representativa.

La comisión vecinal celebró la inauguración con autoridades municipales. Foto: gentileza.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, también resaltó la importancia del espacio renovado. “Cuando nosotros hablamos de un estado presente, es un loteo con servicio, pero también es una plaza para las infancias, es la luminaria led para que esté iluminada y sea una plaza segura”, sostuvo.

Conectó además el proyecto con otras obras en marcha en la ciudad, como avenidas, el Polo Científico Tecnológico, la Feria del Libro y las propuestas turísticas. Para Pasqualini, todo forma parte de una política que busca el bienestar de los neuquinos.

Una obra con identidad barrial y sello municipal de Neuquén en cada detalle

La funcionaria subrayó que un estado presente no solo se mide por servicios básicos, sino también por espacios recreativos, iluminación y seguridad.

Entre los nuevos equipamientos se destacan:

Una calesita integradora;

Un tobogán de grandes dimensiones;

Hamacas;

Palestra;

Sube y baja;

Trepadores;

Otros juegos diseñados para todas las edades.

Desde el municipio remarcaron que la obra fue realizada con mano de obra propia y que los materiales fueron adquiridos por la comuna. La subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda, celebró haber trabajado «codo a codo» con la comisión vecinal.

Uno de los aspectos centrales de la remodelación fue el foco en las infancias. Se incorporaron mejoras en el arbolado, la accesibilidad en bocacalles y la pintura del mobiliario, además de la renovación completa del sector de juegos infantiles.