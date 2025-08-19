El ingreso inclusivo en Casa de Gobierno de Neuquén luce una nueva baranda

El ingreso inclusivo a Casa de Gobierno quedó reparado con la incorporación de una nueva baranda, diferente a la anterior, que fue retirada tras el último conflicto en las puertas principales de la Casa de Gobierno de Neuquén. El encadenamiento a la baranda fue utilizado en varias oportunidades como símbolo de insistencia en la búsqueda de respuestas ante el máximo organismo de decisión de Neuquén.

La baranda fue quitada luego de la represión a las mujeres mapuche y autoridades originarias encadenadas por la entrega de cuatro personerías jurídicas, en Casa de Gobierno de Neuquén el 20 de julio. El conflicto entre las comunidades y el gobierno neuquino se encuentra en plena mediación, a cargo de la Universidad Nacional del Comahue.

La nueva baranda de la rampa de acceso, es de estructura ciega

La información oficial señaló que los caños se habían roto y la estructura requería reparaciones. Antes de los mapuche, se habían encadenado a la baranda de la rampa de acceso, una mujer polícia que exigía respuestas ante arbitrariedades en la fuerza y jefas de familia en demanda de viviendas.

Asociaciones de personas con discapacidad plantearon que si bien se contaba con el acceso plano por la puerta de la Casa de Gobierno sobre la calle Belgrano, la rampa de la puerta principal de Roja y Rioja, está ubicada específicamente en el lugar de reserva exclusiva para personas con discapacidad motora.

El acceso con baranda quedó instalado la semana pasada con una nueva estructura ciega que no tiene espacio para amarrar cadenas.