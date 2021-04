Murió Mauro Viale: qué dijo Samid, el empresario que protagonizó la pelea en TV

La pelea entre el periodista Mauro Viale y el empresario Alberto Samid se viralizó, se hizo meme, se transformó en sticker de Whatsapp y hasta se dobló al neutro. Aquel 10 de enero de 2002, ambos discutieron y terminaron a las piñas. En aquella oportunidad, Viale acusó a Samid de haber avalado el atentado a la AMIA.

“Nos cayó como una bomba atómica”, dijo el empresario, luego de conocer la noticia del fallecimiento de Viale.

“Una noche tan triste… Tenemos a los argentinos sorprendidos con el fallecimiento de Mauro. Estamos muy consternados mi esposa, mis hijos y yo. Nosotros lo seguíamos en televisión, se cuidaba, respetaba la distancia, se levantaba a las cinco y se iba a hacer gimnasia, estamos muy sorprendidos”, contó Samid anoche a Radio 10.

Al recordar aquella jornada de golpes, Samid consideró que solo fue “un altercado”.

“Mauro es un provocador nato, me provocó, yo me enojé, pero con el tiempo comprendí que es su trabajo. Él provoca a todo el mundo porque es la forma de ganarse la vida”, recordó Samid, quien admitió no tener “ningún rencor”.

Un paro cardíaco terminó imprevistamente anoche con la vida del periodista y relator deportivo Mauro Viale, de 73 años, una de las figuras de los medios audiovisuales argentinos desde hace más de medio siglo, quien estaba internado por coronavirus que le generó una neumonía bilateral.

El periodista, cuyo verdadero nombre era Mauricio Goldfarb, se encontraba en el porteño Sanatorio Los Arcos y había recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves.