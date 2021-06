Nación lanza una convocatoria voluntaria para rescindir contratos renovables

El gobierno nacional pondrá en marcha una convocatoria voluntaria para que las empresas dueñas de proyectos renovables que están frenados por diversas razones rescindan sus contratos. Principalmente busca desactivar a quienes acercaron proyectos con intereses financieros y no para desarrollar proyectos de energía limpia.

El anuncio lo dio el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en la apertura de las octavas Jornadas de Energía de Río Negro. “Estamos lanzando una convocatoria voluntaria para la recisión de contratos que no van a realizarse dentro de lo previsto”, señaló.

Martínez detalló que se reglamentará a través de una resolución en la cual se establecerán tres grupos: por un lado quienes van a desistir directamente de avanzar con los proyectos, otro grupo al que se le otorgarán habilitaciones parciales y un último grupo donde lo que se modificarán serán los plazos a cambio de alteraciones en lo acordado inicialmente en los contratos.

“Creemos que con eso vamos a poder resolver varias de las situaciones que quedaron generadas en un esquema donde en muchos casos estuvo pensando para hacer un negocio financiero”, sumó el titular de la cartera a nivel nacional.

Agregó que hay muchos de los proyectos frenados que solo ingresaron para venderlo luego lo que ocasiona diversos problemas. “Eso no es bueno, no solo encarece el sistema, sino que después tenés que cobrar una diferencia innecesaria al sistema que lo paga la gente en la tarifa o a través de sus impuestos que luego van a subsidiar el sistema. Asique para nosotros no es bueno que se queden esas que no vinieron na hacer un desarrollo energético”, señaló.

La idea es también comenzar a liberar las redes de transporte del país que están seriamente saturadas y hay mucha potencia que tiene reserva y pertenece a estos proyectos que están frenados. Una situación que impide la realización de nuevas licitaciones en el sector para empresas que realmente tengan internes de sumar desarrollos de diversa escala.

Esta situación fue planteada a las autoridades nacionales a través de las diversas cámaras del sector renovable que ya habían detectado estos inconvenientes. Además, el problema se agudizó en marzo de 2020 cuando el oficialismo suspendió la licitación para la construcción de la línea de alta tensión entre Mendoza y Buenos Aires por la crisis económica. La línea iba a tener una extensión de 500 km de 500 kv y un tramo de 400 km de 132 kv.