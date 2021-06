Nación propuso pagarles 23.000 pesos a los temporarios de Bariloche pero lo rechazaron

“La propuesta del Repro 2 era un esfuerzo del estado nacional para que los 1600 trabajadores temporarios pudieran cobrar algo en junio. Ante la negativa y otro pedido de los empresarios habrá que ver cuándo responde el Comité de Evaluación”. De esta forma, resumió Alejandro Soraides, director regional austral del Ministerio de Trabajo de Nación, la audiencia que se llevó a cabo ayer por la tarde entre el gremio gastronómico, los empresarios y el gobierno provincial.

Días atrás, el gobierno nacional propuso que los empleadores den de alta a sus trabajadores antes del primero de junio ante la AFIP, aportando una remuneración "casi testimonial" de 3.000 pesos mensuales. De esta forma, habilitaban al gobierno nacional a otorgar el Repro 2, por un valor equivalente a un salario mínimo vital y móvil de 23.524 pesos, a partir de junio. La propuesta fue desestimada.

“En la audiencia fuimos los únicos que pusimos algo sobre la mesa. Ofrecimos el Repro 2, con una reingeniería que permitía una solución. De haber aceptado ayer, los trabajadores temporarios estarían cobrando en junio. Y no habría conflicto con una huelga de hambre”, cuestionó Soraides.

Dijo que los empresarios no aceptaron las condiciones. “Firmaron un petitorio con el municipio en busca de un pedido mayor o más amplio. Pero pedir que se modifique la normativa del Repro 2 es difícil. Piden que el estado nacional pague el Repro máximo. La Afip no lo va a aceptar”, advirtió.

Soraides explicó que, de haber aceptado la propuesta, el empresario debía declarar a cada empleado con un sueldo bruto de 35.000 pesos. De esa forma, se acogían “al acuerdo 223 bis”, por el cual obtenían un descuento del 25%. “Luego, solicitaban el Repro 2 y tenían el descuento del 100% de cargas contributivas. El Repro representa 22.000 pesos. El empresario no ponía un peso. Simbólicamente, la idea era que pusiera 3.000 pesos más para llegar a los 25.000 y así lograr un salario mínimo vital y móvil”, agregó.

“¿Por qué no quisieron? No sé. Lo que queda claro es que ayer teníamos la solución. Y el gobierno provincial no puso nada en la mesa. El único que pone es el estado nacional”, planteó el funcionario nacional.

Se mostró molesto porque durante la audiencia, el gremio manifestó que los trabajadores temporarios no cobran desde hace 12 meses. “Es mentira. Se hizo un acuerdo con el municipio de junio a diciembre. Y en enero ya hubo temporada. La nación siempre ha estado presente. No alcanza pero la pandemia no la inventamos nosotros”, objetó.