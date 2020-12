Siempre me pregunto y me pregunté si realmente el sistema estatal neuquino está sobrecargado en cuanto a personal que no trabaja pero cobra igual.

Sobrecargado en puestos que donde ni trabajo hay para hacer.

Personal nuevo que ingresa es tomado por los gremialistas donde lo presionan para que deje de trabajar normalmente.

Que se tome el tiempo y dejen pasar las horas…

Donde quizás haya un descontrol de manejo en cuanto al uso y alquiler de vehículos que son de propiedad de funcionarios viejos del sistema y cobran fortunas.

En fin, nadie lo dice…

Todos se callan…

Eso sí, te intiman si no pagás los impuestos para mantener el casi posible recargado sistema provincial… déficit fiscal enoooorme.

Muchos lo saben, pero “ya está, no se puede cambiar”, dice uno que otro funcionario.

Los sindicatos tienen gran culpa en esto, porque tampoco son serios.

Y si no, tendríamos que estar mucho mejor.

Las continuas huelgas, paros, son las herramientas de “hagamos quilombo paro obtener guita”.

Lo dijo Grabois, ¿y pensás que no funciona igual en Neuquén?

Quizás algunos dirán: qué huevón este Schroeder, las cosas que escribe, pero me gustaría que me escriban a los que yo recrimino y me digan: “Sí Schroeder, tenés razón, pero marche preso”. Esto no va a cambiar.

Leo lo que escribí y realmente me río de mí mismo. ¿Luchar contra un sistema?

Por lo menos, lo escribo.

Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173



SAN MARTÍN DE LOS ANDES