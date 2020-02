Neil Young a Trump: "Sos una vergüenza para mí país"

El rockero Neil Young publicó en su web una carta abierta al presidente norteamericano donde lo califica como "una vergüenza para mi país”. “Tu destrucción insensata de nuestros recursos naturales compartidos, nuestro ambiente y nuestra relación con amigos alrededor del mundo es imperdonable”, fustigó el músico al mandatario de Estados Unidos en el texto que subió a su sitio.

Un informe del sitio www.silencio.com.ar recordó que en 1989 Young compuso "Rockin' in the Free World", canción que luego Trump decidió usar en sus actos políticos.

"Cada vez que 'Keep On Rockin’ in the Free World' o algunas de mis canciones suene en tus actos, espero que escuches mi voz. Recordá que es la voz de un ciudadano estadounidense que paga impuestos y que no te apoya", escribió el rockero nacido en Toronto, Canadá, hace 74 años.

Activo desde su página, el músico y compositor dejó abierta la chance de una gira de reunión de Crosby Stills Nash & Young al expresar “cualquier cosa es posible”.

Neil Young tiene 74 años y es uno de los músicos y compositores de rock más influyentes hasta la actualidad con reconocimiento a nivel internacional. Nació en 1945 en Canadá pero desde hace más de 45 años que reside en Estados Unidos. Esta carta abierta no sorprende más que por la contundencia de sus palabras, sin dar vueltas; Young siempre ha reflejado a través de sus canciones una fuerte crítica social, sus posturas antibelicistas y la defensa del medioambiente.

En varias oportunidades, Trump se declaró fanático de Young. En 2009, declaró a la Revista Rollin Stone que el músico tenía algo muy especial. "He escuchado su música durante años" y "es un tipo extraordinario", dijo.