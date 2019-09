Neuquén RC cayó en Mendoza y no habra clásico en la final

Por la semifinal de la fase de reubicación de oro del Torneo Cuyano Neuquén RC perdió 37 a 35 contra Mendoza RC como visitante.

El Azul dio batalla pero no le alcanzó en un partidazo. Emiliano Vanzella estuvo fino con el pie y acertó siete penales, un try penal y una conversión. Además Francisco Puricelli apoyó un try.

Más allá de la caída, Neuquén se despide del torneo luego de cumplir el objetivo principal que era mantener su lugar en el Top 8 del certamen de cara a la próxima temporada.

Por su parte, Marabunta disputará mañana la otra semifinal. La Hormiga se presentará en San Juan desde las 14 ante UNSJ y si gana disputará la final contra Mendoza.

El equipo cipoleño ya aseguró la permanencia en una gran primera fase en la que ganó cinco partidos y perdió solo uno.