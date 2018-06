Aumenta la cantidad de jóvenes a los que se le detecta el VIH

En el primer semestre del 2018, en el hospital Heller, fueron diagnosticadas 20 personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El número es alto en comparación a 2017: en todo el año pasado 22 personas fueron diagnosticadas, de las cuales 10 eran mujeres embarazadas. La única manera de saber si una persona contrajo el virus es a través de un análisis de sangre voluntario y confidencial.

“Nosotros creemos que es crecimiento de la enfermedad, por lo menos en nuestro hospital no han aumentado los tests. Aproximadamente se hacen 3.500 test de VIH por año. No es que hayan aumentado los pedidos y por eso aumentaron los diagnósticos: se pide más o menos lo mismo y tenemos más positivos. Hay mantenimiento de la cantidad de test pero más diagnósticos”, explicó la médica infectóloga del Heller, Carolina Pincheira.

Agregó: “Por cada mujer hay un varón infectado y las edades que tenemos es de un rango etario un poco más bajo que el de la provincia: 25 para las mujeres y 32 para los varones. En la provincia es de 33 a 35 años (respectivamente). Por ejemplo en las mujeres tengo un rango etario mucho más bajo, porque tenemos muchos diagnósticos en pacientes embarazadas.” Este aspecto probablemente esté relacionado, dijo la profesional, con que el hospital, enclavado en el oeste de la capital, asiste a una población mayoritariamente joven.

El Heller, además, es la maternidad pública más importante de la provincia. En 2017 hubo 1187 partos en el hospital. El 53%, la mitad de ellos, fueron de mujeres menores de 24 años, de las cuales el 65% ya había tenido un evento obstétrico (parto, cesárea o aborto).

Hoy se conmemoró el Día de la Promoción de la Prueba de VIH que tiene como objetivo hacer hincapié en la importancia de la prevención y detección temprana del virus.

“El test de VIH lo puede hacer cualquier persona, después de los 14 años. En el Heller se pide por la ventanilla de laboratorio de 7 a 11, de lunes a viernes. Es voluntario y sin turno, solamente tener la iniciativa. Si uno tiene dudas porque tuvo una relación sexual de riesgo, porque nunca se hizo el test y se lo quiere hacer, no tiene que esperar a sacar un turno con el médico para que el médico le de el pedido”, aseguró Pincheira.

Las vías de transmisión del VIH son tres: por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección; por contacto con sangre al compartir jeringas o canutos para el uso de drogas o cualquier otro elemento punzante; de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Pincheira enfatizó en que desde 2014 a la fecha no hubo casos de transmisión perinatal o vertical de VIH en el hospital. Las pacientes fueron detectadas de manera temprana y se realizó el tratamiento, sin riesgo para los niños.

“Hay información pero no la suficiente, y no siempre llega a la gente. Creo que está muy sectorizado en algunas poblaciones que tienen acceso a Internet y no todo el mundo tiene hoy acceso a Internet. No hay propagandas en la tele, donde la gente mira todo el tiempo, uno no ve nunca una propaganda de prevención de la salud, de uso de preservativo. En la radio tampoco se escuchan muchas campañas de prevención, yo creo que falta información. Y así y todo hay gente que tiene acceso a la información y decide no cuidarse”, manifestó.