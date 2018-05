El cierre del matadero de la meseta deja a la deriva a 350 productores de cerdos

La clausura del matadero municipal de Colonia Nueva Esperanza por el ente provincial de productos alimenticios (Cippa), despertó gran preocupación en los pequeños y medianos productores de la zona, Plottier, China Muerta, Senillosa y Centenario. Creen que esto va a lograr que los crianceros empiecen a faenar en lugares no habilitados.

El matadero ocupa un punto estratégico geográficamente donde puede atender las necesidades de más de 350 productores pequeños y medianos. Su clausura deja un vacío desde Arroyito a Vista Alegre.

Mensualmente se atiende a 4000 animales que pasan por las instalaciones del matadero para luego ser insertados en el mercado, y ante la imposibilidad de acceder a la faena, siguen significando gasto para los productores.

Un criancero de Productores Neuquinos (Proneu), Alberto Schrul reconoció que el matadero juega un papel vital en la cadena de los productores como él, a tal punto que “toda mi producción pasa por el matadero, si no tengo matadero no tengo trabajo, no tengo qué comer, tengo que vender todo lo que construí estos años y dedicarme a otra cosa”.