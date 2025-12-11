Estudiantes del CET 13 dejan su huella en la internación del hospital de Choele Choel

El servicio de internación del Hospital Zonal de Choele Choel se ve distinto desde que los estudiantes del Centro de Educación Técnica (CET) N° 13 le dieron su impronta. Fabricaron cinco portasueros con sus propias manos y los donaron para colaborar con la salud pública.

Los elementos representan un aporte clave al equipamiento necesario para la atención diaria de pacientes. Estos insumos fueron proyectados, diseñados y construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de las Prácticas Profesionalizantes de la orientación Electromecánica.

El proyecto surgió a partir de un pedido de la Cooperadora del Hospital que planteó la falta de portasueros en las salas de internación, como una necesidad. «Nos reunimos con los profesores y los alumnos de prácticas y nos pusimos a trabajar en el armado», contó Ricardo Walter Vázquez, jefe general de Enseñanza, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El gesto de los jóvenes de 5° y 6° año pone en valor la educación pública, el rol transformador y de servicio de las escuelas técnicas, ante las necesidades de la comunidad en la que están inmersas.

El docente habló sobre el «compromiso social” de los estudiantes y aseguró que es fuente de orgullo para toda la escuela. Sin el acompañamiento de las instituciones locales no habría sido posible la iniciativa.

La Cooperadora del hospital aportó los materiales entre los que se destacan caños cuadrados estructurales, caños redondos y maderas; y la escuela puso maquinaria. Los alumnos pusieron manos a la obra a partir de los conocimientos adquiridos en su trayectoria formativa.

Según anticipó el profesor, esta fue una primera etapa. El trabajo sigue y hay metas a futuro con unos diez más para fabricar que entregarían en el ciclo lectivo 2026.

“Esta proyección reafirma el vínculo sostenido entre la escuela y su comunidad, y pone en valor una formación que no sólo capacita para el mundo del trabajo, sino que también cultiva ciudadanos comprometidos”, aseguraron.

En este hospital se atiende a una población de 60.000 habitantes y tiene una capacidad aproximada de 60 camas. Es un centro de referencia en Valle Medio que no pasa desapercibido por su rica historia. En 1952, sus trabajadores atendieron a Ernesto «Che» Guevara durante su viaje por América Latina.

CET 13, una escuela comprometida con la sociedad

A mitad de año, los chicos del CET 13 fueron parte de otra iniciativa solidaria. Participaron de la construcción de una garita de colectivos interurbanos. El proyecto se llevó adelante junto al área de Planificación municipal, que se encargó del diseño y la provisión de los materiales, con una inversión de $2.500.000.

La estructura fue instalada en el mes de julio en un punto clave del centro de la ciudad en la esquina de San Martín y 9 de Julio, sobre la vereda del Banco Nación, una zona de alta circulación de vecinos que utilizan el transporte público a diario. Los estudiantes realizaron la estructura desde los talleres de la escuela, acompañados por sus docentes.

Este no es el único aporte a la comunidad. La institución educativa habitualmente articula con instituciones locales. Este año, coordinaron con la Escuela Especial N° 8 a través de un proyecto en el que los estudiantes reacondicionaron el taller de manualidades.

Además, trabajaron con el Jardín de Infantes N° 98 en la construcción de un arenero, la reconstrucción de arcos con aros para básquet. Con el «Club Villa Unión», hicieron la automatización del riego, también la instalación eléctrica del Club de Remo «La Pobrecita», entre otros tareas.