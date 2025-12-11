Necrológicas de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 11 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Palou, Marta
Querida Marta, todos los vecinos del Edificio Torino, la Comisión y la Administración te recuerdan con cariño y gratitud. Gracias por tu bondad y tu presencia siempre amable. Descansa en paz.
ORELLANA MOGROVIEJO, LEOCADIA
Directivos y empleados de Juma S.A. participamoscon profundo pesar el fallecimiento de nuestra compañera ocurrido el día 8 de Diciembre.Acompañamos a su familia y demás seres queridos en este difícil momento.
Comentarios