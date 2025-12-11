Petrolero logró una remontada histórica ante Plottier, es campeón del Ascenso y vuelve a la Liga Federal

La banda de Petro, con los jugadores y su gente, desató una fiesta en El Histórico. (Jor Angeloni, Prensa Petro)

Petrolero Argentino dejó la piel en El Histórico y tuvo su premio. Con una remontada memorable, le ganó a Club Plottier por 88-85, se coronó campeón del Ascenso en el PreFederal de básquet y así consumó su regreso a la Liga Federal. El local alcanzó una máxima de 22 puntos a los dos minutos del tercer parcial (61-39) y parecía partido resuelto, pero el Matador le hizo honor a su apodo y dio vuelta la historia. Se quedó con el último parcial por 31-14 y volvió a Plaza Huincul con el título en el bolso.

El Matador logró una victoria inolvidable y se llevó el trofeo del Ascenso. (Gentileza Manolo Sánchez)

El equipo de Sergio Bellandi, que estaba invicto en su cancha, tendrá una chance más: jugará el repechaje con Biguá, penúltimo de la elite, aunque los capitalinos tendrán ventaja de localía, porque abrirán la serie en El Nido y volverán a su casa en caso de que haya tercer juego.

Todo de Plottier en el arranque

El dueño de casa mostró sus credenciales y variantes en los primeros dos cuartos y sacó una diferencia considerable. 51-27 marcó el tablero cuando marcharon a vestuarios. Con Leandro Tapia como referente, pero goleo repartido en los demás, Plottier tuvo todo bajo control y parecía encaminarse a una victoria cómoda.

El clic en el partido llegó a falta de 4 minutos. Fernando Canales metió una bomba desde su casa, Pablo Pérez anotó un doble y ese parcial de 5-0 levantó al visitante, que se dio cuenta que podía ir por la heroica. 80-69 marcaba el electrónico, cuando las faltas personales hicieron estragos. Primero salió Angelo Sasso (técnica más intencional), después Tapia y más tarde Gabriel Spinaci (ambos por 5) y ahí se terminó de complicar la historia.

Los locales fueron un atado de nervios desde la línea de libres (terminaron con 18-32, un 56%), enfrente ocurrió todo lo contrario (20-29, un 69%) y la tranquilidad de Josco Agnic (también metió una bomba vital) y Juan Martín Cárdenas terminaron por asegurar una victoria memorable.

La síntesis

Club Plottier (85): Gabriel Spinaci 10, Angelo Sasso 12, Mirko Saffe 14, Leandro Tapia 27, Paolo Casale 15 (FI), Giuliano Peralta 7, Ronaldo Soria, Benjamín Patroniti, Diego Ponce, Máximo Arias. DT: Sergio Bellandi

Petrolero (88): Juan Martín Cárdenas 17, Mateo Uzandizaga 10, Fernando Canales 11, Matías Arias 11, Juan Daniel González 8 (FI), Josco Agnic 9, Pablo Pérez 8, Patricio Rueda 4, Valentín Atencio 10. DT: José Naón

Parciales: 34-24, 51-27 y 71-57

Estadio: El Histórico de Plottier