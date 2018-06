Estos son los “que se pasan de vivos” estacionando mal donde no se paga

En la zona del macrocentro de Neuquén los sectores para estacionar donde no se cobra son los más buscados por los conductores. A la vez son escasos los espacios y hay automovilistas que recurren a estacionar en sectores no permitidos, como los garajes o frente a obras en construcción. Para controlar a los infractores el Municipio habilitó la línea de Whatsapp +54299 4380562 para que los vecinos denuncien a quienes lo hagan de manera incorrecta. Además ya recibían avisos a través de la página de Facebook de la Dirección General de Tránsito. Te puede interesar: Así podés denunciar a los infractores de Neuquén por Whatsapp y por Facebook Los “rebusques” de los conductores despiertan molestia en los vecinos que tienen su domicilio en la zona. El estacionamiento de autos justo en la salida de sus casas los obligó, por ejemplo, a ir a sus trabajos en taxi por no poder retirar del garage sus vehículos. Otros optaron por hacer algún acuerdo para mejorar “la convivencia”. Los conos y la cartelería también son aliados de los vecinos.

Segundo opinó que habría que movilizarse más de a pie, por lo menos en distancias cortas, y que faltan sectores para estacionar.

“El problema de acá es que es muchísima la cantidad de autos que hay, todos se manejan en vehículos y no tenés donde estacionar. El estacionamiento medido para el que labura siete u ocho horas en el centro, cómo hace para pagarlo. Es caro. Entonces tiene que estacionar en la zona fuera del estacionamiento medido y no tenés capacidad. Hay calles que están desbordadas”, opinó Segundo Toledo, que conduce una obra donde se construye un edificio en calle Entre Ríos al 100. Sostuvo que todo eso empuja a que “se estacione en lugares no permitidos”. El hombre explicó que tienen que colocar un cono para evitar que los autos paren y así que no le impidan el ingreso y salida de materiales necesarios para llevar adelante la obra.

Carmen, que trabaja en una casa en Mendoza al 400, dijo que es común que algún vehículo pare frente al garaje del domicilio, sobre todo en la mañana.

Beatriz optó por hacer un convenio con un trabajador al que le permitió estacionar en la salida del garage

Beatriz Burgos , una vecina de calle Tucumán al 100, contó que apeló a la buena convivencia e hizo un acuerdo con una persona que trabaja frente a su casa. Por el convenio que hicieron, el hombre que estaciona frente a su cochera sabe que si el portón del garaje de su vecina se abre tiene que acercarse y mover el auto. “Más de uno tendría que hacer eso, entonces se termina el problema del estacionamiento”, recomendó. Contó que antes les pasaba que algún vehículo paraba al frente y por tener bloqueado la salida “tuvimos que pedir taxi porque estacionaba alguien que no sabíamos quienes eran”.

Por su parte, Susana que vive en calle Mendoza, contó que es común que haya algún auto detenido frente a la salida de su vivienda. Manifestó que se trata de un problema frecuente en la zona hasta el punto que tiempo atrás una vecina se molestó y rayó uno de los autos.

Galería de infractores









Neuquén