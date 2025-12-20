Horóscopo de hoy sábado 20 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Después de haber descansado y disfrutado regresas a tus actividades de siempre pero con energía renovada y mucho entusiasmo. Amor: Cuidado con lo que prometes, hoy estarás muy romántico y harás ofrecimientos que te pueden costar mantenerlos en pie. Riqueza: En asuntos financieros una buena organización es ineludible para llevar a buen término tus planes. Necesitarás dinero. Bienestar: Trabaja en emprendimientos que requieran energía mental en oposición al rendimiento físico. Permite que tu cerebro haga el esfuerzo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Presientes que algo grande va a ocurrir, pero no logras imaginarte cómo se desarrollarán los hechos. Debes estar preparado. Amor: Haz el esfuerzo de abandonar cada tanto tu dulce mundo de pareja y ocuparte un poco de los cambios del mundo familiar. Riqueza: Descubrirás una forma de ganar dinero que a otros les ha pasado desapercibida. No compartas tu secreto con nadie. Bienestar: Asegúrate de no estar cometiendo una injusticia cuando hagas algún tipo de reclamo o acuses a otra persona de haberte traicionado.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Lograrás las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para tomar decisiones. Amor: Desenlace de una historia que prometía todo. Pasarás largo tiempo pensando qué hacer para recuperar a tu pareja. Riqueza: Existe inseguridad con respecto al futuro, pero una forma de asegurarse tranquilidad es resolviendo los problemas económicos. Bienestar: Antes de alejarte de alguien querido, evalúa qué ganas y qué pierdes. Recuerda que tu autocrítica puede fallar, eres un ser humano.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Las decisiones importantes debes dejarlas para más adelante, pues la ocasión no se presenta propicia ni estás en buena disposición. Amor: Desconcertarás a tu pareja con la intensidad de tus emociones. No está acostumbrada a verte así, y es bueno que empiece a estarlo. Riqueza: Dotado de buen razonamiento y capacidad para ver lo positivo y lo negativo de los asuntos, pero lento para tomar decisiones. Bienestar: Por bien que te recuperes de las caídas, evítate los dolores innecesarios. No hace falta caer de tan alto para saber que duele.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Sentirás mucha presión en todos los ámbitos de tu vida. Pon límites a aquellos que superen tu tolerancia. El egoísmo en determinadas ocasiones no es malo. Amor: Es posible que proyectes planes de convivencia con tu pareja. Habrá entusiasmo y gran excitación. Festejos apasionados. Riqueza: La intuición para los negocios es tu capital y, si sabes hacerla valer, quienes tienen poder de decisión deberán reconocerlo. Bienestar: Impresiona primero con muestras de tu inteligencia, pero no olvides utilizar el sentido del humor. Eso disminuye las tensiones que puedan ocasionarse.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No podrás ir por la vida simplemente usando a los que te rodean para obtener un beneficio propio. Te espera una gran sorpresa. Amor: No permitas que el orgullo se interponga entre el amor de tu vida y tú. Busca la fuerza para sobrellevar las vicisitudes. Riqueza: Deberás dedicarle la jornada a cumplir con compromisos atrasados de índole laboral. Resígnate y da lo mejor de ti. Bienestar: Aprende a mantener la distancia necesaria de tu trabajo como para que no se vuelva una obsesión en la vida. Tómalo con calma.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Derramarás toda tu poderosa energía sobre tu fuerte personalidad. Te impondrás en donde te encuentres, te harás respetar y admirar. Amor: El entusiasmo y la alegría se instalan en tu vida, no te sorprendas si estás rodeado de quienes disputan tu compañía. Riqueza: Es un buen momento para encontrar a la persona dispuesta a financiar tus proyectos, pero no te desanimes ante el primer traspié. Bienestar: Aclara situaciones, malos entendidos y revela secretos que pesan en tu mente. Esta limpieza personal te aliviará de presiones innecesarias.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Parecerás distante. Te preocupará no poder desentenderte de las responsabilidades diarias y el hecho de tener que cargar con todo. Amor: Propone cambios inesperados que dejarán boquiabierta a tu pareja. Reconoce las necesidades del otro y sabrás cómo satisfacerlas. Riqueza: Hoy, no escuches sugerencias antojadizas de quien no te quiere porque pueden terminar afectando tu bolsillo. Bienestar: No dejes que la gente te distraiga de tus objetivos Tus motivaciones son puras y sabes lo que quieres. Aférrate a esa idea y alcanzarás el éxito.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Repasarás los vínculos esenciales en tu historia, con vistas a un cambio positivo en tu futuro. Pero cuidado, se avecinan situaciones complicadas. Amor: Estás a punto de conocer a alguien que se convertirá en una magnífica amistad, o quizás en una compañía amorosa. Riqueza: Algunos trámites demorados te ocasionarán entredichos con personas de tu entorno laboral. Sé claro con tus explicaciones. Bienestar: Cuando los demás no están preparados para empujar, hazles saber que es hora de moverse. No necesitas arrastrarlos, pero tampoco dejar de protegerlos.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Estarás muy creativo y te gustará transmitir tus conocimientos o talentos a otras personas. Tu deseo es cada vez mayor. Amor: Reconoce de una vez cómo quieres que continúe, o no, tu relación. Las discusiones son inútiles y solo logran alejarlos. Riqueza: Sensación de impotencia ante situaciones que no puedes controlar en tu entorno laboral. Aparecen gastos imprevistos. Bienestar: Una tendencia a la falta de sueño puede controlarse, desvía algunas de tus energías incansables en ejercicios prácticos y relájate un poco más.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Cuídate de caer en discusiones con miembros de tu familia, ya que te será muy fácil perder la paciencia y, luego, no hay vuelta atrás. Amor: Trata de recuperar los espacios de armonía que alguna vez construiste con tu pareja, y toma el camino que te permita crecer. Riqueza: Período para cerrar círculos en el área económica, haz un balance y revisa qué es lo que ha funcionado en el último año. Bienestar: No dejes que los otros te quiten tu idea cuando les digas lo que quieres emprender. Si piensas, verás que esas personas no son dignas de tu confianza.