Aumenta la temperatura y en estos tres balnearios del Alto Valle podés pasarla bien sin gastar dinero

La temperatura empieza a subir y, con ella, se activa uno de los rituales más esperados del verano en el Alto Valle, la apertura de los balnearios. En Ingeniero Huergo Fortín Lagunita ofrece una mezcla perfecta de historia, naturaleza y recreación. A orillas del río Neuquén, Centenario dio inicio oficial a la temporada estival en el Balneario Municipal “Pancho Torres”, mientras que San Patricio del Chañar, a pocos kilómetros de la capital neuquina, ya recibe visitantes con una propuesta que combina piletones, juegos acuáticos y amplios espacios verdes.

Un refugio a orillas del río Negro

En la margen norte del río Negro, a tan solo 3.500 metros de la Ruta Nacional Nº 22, se esconde un rincón que durante el verano se convierte en uno de los destinos predilectos de quienes buscan una escapada al aire libre: el camping Fortín Lagunita.

Lo que distingue a Fortín Lagunita es su playa de arena, equipada con sombrillas y agua fresca que invita a quedarse largas horas. El tobogán acuático es uno de los grandes atractivos para grandes y chicos, mientras que, a la sombra de los árboles, los visitantes encuentran reposeras para descansar o parrillas para compartir un asado. También cuenta con una plaza de juegos para niños y un parador donde se ofrecen snacks y bebidas bien frías.

La zona de camping tiene electricidad e iluminación nocturna, baños con duchas de agua caliente, piletas para lavar la ropa, parrilleras y fogones.

Durante esta temporada, el horario es de 9 a 20. Las tarifas para carpas son de $10.000 por día, mientras que las casillas, motorhomes y utilitarios tienen un valor de 20.000 pesos diarios. Pero, si querés dormir más cómodo, también hay dormis en alquiler, completamente equipados. Con capacidad para recibir hasta 5.000 personas, Fortín Lagunita es un espacio ideal para quienes buscan tranquilidad a orillas del río.

El Paseo Costero de Centenario Francisco “Pancho” Torres

En Centenario, desde el 9 de diciembre comenzó a funcionar el servicio de guardavidas en el balneario ubicado sobre el Paseo Costero. La apertura incluye enfermería y patrullaje policial, en un espacio que fue reacondicionado durante los últimos meses.

Ofrece una infraestructura pensada para pasar el día completo: estacionamiento, parrillas, baños, iluminación, juegos infantiles, un circuito de ejercicio y cestos de basura. Además del disfrute del río, tendrá actividades durante toda la temporada. Comenzarán el 5 de enero y se extenderán a lo largo del verano. Habrá talleres de flexibilidad, de arte y torneos de beach, que incluyen tejo, tejito, vóley y newcom.

Según explicó la subsecretaria de Deportes del municipio, Florencia Bustos, las tareas previas fueron clave. “Teníamos cortada el agua por la construcción de un puente en la calle 7, estábamos esperando que nos liberen el agua y sucedió. Se estuvo haciendo mantenimiento, se mejoraron las orillas, se hizo más de profundo para que el agua corra y que la gente tenga un balneario para poder ir a refrescarse”, detalló la funcionaria.

El Paseo Costero de Centenario se llama Francisco “Pancho” Torres.

Bustos también remarcó que se trabajó en distintos sectores del predio para mejorar la experiencia de quienes eligen pasar allí las tardes de calor. “Se hicieron mejoras en la cancha de arena, se podaron árboles y se están haciendo refacciones en los baños. La verdad es que hoy en día tenemos el paseo divino. Apelamos mucho a la solidaridad de los vecinos y a que cuiden este espacio porque es de ellos”, sumó.

La temporada 2025-2026 en Centenario se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. El operativo de seguridad contará con 7 guardavidas, además de enfermería en el horario de 14 a 20.

Balneario Municipal San Patricio del Chañar

A solo 45 kilómetros de Neuquén capital, por ruta 7, San Patricio del Chañar se posiciona como un destino ideal para pasar las tardes de calor. Su Balneario Municipal abrió el 1 de diciembre y se encuentra en pleno funcionamiento.

La temporada en esta localidad se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026. El balneario se caracteriza por ser amplio y diverso, con piletones de distintas profundidades, toboganes acuáticos, canchas, playón deportivo, sendas aeróbicas y puntos verdes para reciclado. Además, también se puede ir a acampar.

En la inauguración el intendente Gonzalo Nuñez y también pidió el acompañamiento de quienes visiten el predio: “Es importante no arrojar basura, respetar a los socorristas, cumplir las normas y cuidar la higiene del lugar”.

San Patricio del Chañar un destino ideal para pasar las tardes y noches de calor.

El balneario de San Patricio del Chañar está ubicado en Picada Sur 5, con ingreso por la Ruta Provincial Nº 7. Cuenta con servicio de guardavidas todos los días, en el horario de 13:00 a 20:00. En cuanto a los costos, las tarifas diarias vigentes son: entrada general $1400, carpa $1800, auto $5600, motorhome $6300. La entrada es libre y gratuita para las personas con domicilio en San Patricio del Chañar.

Con propuestas pensadas para toda la familia y servicios que buscan garantizar la seguridad y el disfrute cerca y sin gastar demasiado.