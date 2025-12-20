Newenche está a salvo: así fue el operativo para reubicar al huemul que apareció en San Martín De Los Andes

Después de días de preocupación y seguimiento constante, Newenche, el huemul que fue visto recorriendo distintos sectores urbanos de San Martín de los Andes fue finalmente reubicado en su hábitat. El operativo, que involucró a más de 70 personas de distintos organismos, se desplegó contrarreloj para evitar que el animal corra peligro. Hoy se encuentra a salvo.

Newenche es monitoreado desde que se lo vio por primera vez al cruzar la frontera con Chile en febrero. Desde entonces, los equipos de la Fundación Huilo Huilo y la Administración Parques Nacionales realizan un trabajo conjunto de seguimiento mediante radio telemetría, recorridas de campo y registros de cámaras trampa.

“Lo habíamos estado monitoreando hasta la tarde del miércoles que estaba dando vueltas en un sector más alto”, explicó María Rosa Contreras, ingeniera del agrupamiento científico técnico del departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín. Sin embargo, durante la noche el animal descendió hacia el área urbana: “Se ve que a la noche se bajó a los Riscos y a la madrugada seguía bajando”.

Ante esa situación, la respuesta fue inmediata. “Ahí enseguida montamos un operativo para empezar a resguardarlo por las dudas de que bajara al barrio y se acercara a la ruta”, señaló. Finalmente, Newenche lo hizo: “Efectivamente cruzó la ruta hacia el sector de la Vega”, iniciando un recorrido que encendió todas las alarmas.

El despliegue incluyó personal del Parque Nacional, técnicos del Proyecto Huemul, guardaparques, equipos de conservación, educación ambiental, comunicación, logística y más. “El operativo fue muy rápido. Es un equipo muy amplio”, destacó la especialista. También hubo una fuerte articulación con Provincia y organismos locales, además del apoyo clave de instituciones educativas y vecinos.

Uno de los momentos más sensibles se dio cuando el animal atravesaba patios y calles residenciales. “Íbamos recorriendo las calles porque él, tratando de salir de ahí, iba cruzando de una casa a otra”, relató Contreras. En ese contexto, la colaboración vecinal fue imprescindible: “La verdad que queremos agradecerles un montón, sobre todo a la Escuela 313 porque habían liberado el patio por si él seguía avanzando y había que resguardarlo”.

Casa por casa, el pedido fue claro: mantener a los perros encerrados. “Más del 70% de la gente con la que hablábamos estaba en tema, sabía quién era Newenche y conocía el proyecto, y eso ayudó muchísimo. Con dos o tres palabras, la gente enseguida metía los perros adentro”, remarcó Contreras.

Finalmente, luego de atravesar el patio de una vivienda cuyos dueños abrieron su portón para facilitar el paso, el huemul logró detenerse en un sector menos expuesto. “Cruzó a un sector más tranquilo, con menos casas, y se quedó a descansar”, contó expuso. Durante la noche se montó una guardia con personal de guardaparques y policía para garantizar su calma hasta concretar la captura.

El procedimiento de captura y traslado estuvo a cargo de especialistas de la Reserva Huilo Huilo de Chile y de la Fundación Rewilding Argentina, que llegó desde Santa Cruz con su veterinaria. “Es todo un procedimiento. Hay que dormirlo, revisarlo para asegurarnos de que estuviera todo bien, porque fue una situación muy estresante”, explicó Contreras. Luego, Newenche fue trasladado a un sector seguro del bosque.

“Fueron momentos de bastante estrés, pero por suerte salió todo muy bien. Había mucho trabajo previo y eso ayudó muchísimo”, resumió. Actualmente, el huemul permanece en una etapa de resguardo y adaptación, en una especie de “cuarentena” en un área más alejada, para evitar que vuelva a exponerse a zonas de riesgo.

Desde la Provincia destacaron y agradecieron el trabajo articulado de la Administración de Parques Nacionales, la Reserva Huilo Huilo (Chile), la Fundación Rewilding Argentina, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, la dirección de Biodiversidad y Sostenibilidad, los guardafaunas provinciales, la Policía del Neuquén cuyo compromiso resultó clave para el resguardo y protección de Newenche.

Este tipo de operativos no son improvisados y forman parte de un trabajo sostenido de conservación. “Desde que comenzó a acercarse a zonas como Villarino se activó todo el protocolo de cuidarlo y monitorearlo. La tarea incansable de los guardaparques fue clave”, señalaron.

La articulación entre organismos, especialistas y comunidad fue fundamental para proteger a una especie emblemática y en peligro. “Detrás de cada cara visible hay un equipo enorme que hizo un trabajo impecable”, afirmó. Gracias a ese esfuerzo colectivo, hoy Newenche está a salvo.

