Los perros se adueñaron de la ciudad

Los perros en la calle son una realidad de genera polémica y la cantidad de canes abandonados, o cuyos dueños prefieren mantenerlos fuera de sus casas, plantean una cifra que divide a los actores que abordan la temática. Para los protectores de animales, no hay una población exacta pero calculan la existencia de unos 20.000 en toda la ciudad. Para el municipio no es un número válido y aseguran que en el transcurso de este año realizarán un censo canino con ayuda de la Universidad Nacional del Comahue.

Un perro suelto representa un sinnúmero de problemas, que tienen estrecha vinculación con la salud pública. Los animales contraen y contagian enfermedades, pero a su vez representan un factor de riesgo para la población porque pueden ocasionar accidentes de tránsito o incluso morder a las personas.

Según Gastón Sosa, referente de la asociación Perros Perdidos, “Zoonosis en muchos años, podemos hablar de 10 años si se quiere, no se hicieron censos. Se estima que hay unos 140.000 perros en Neuquén de los cuales un 80% tiene dueño, de ese total un 20% está afuera pero tienen dueño. Debe haber unos 20.000 sueltos en todo Neuquén en áreas urbanas y rurales”.

Destacó el rol de las asociaciones protectoras de animales e indicó que a través de las redes sociales toman conocimiento de la situación por denuncias de los usuarios y que en muchas oportunidades son los que se encargan de recoger perros u otros animales que se encuentran abandonados o vulnerables.

“Quienes se tienen que encargar de levantar a un animal debe ser un profesional, un técnico. Puede ser que si un voluntario quiere rescatar a un perro, el animal se defienda, te puede morder, ladrar o también que no pase nada, pero no es lo adecuado”, dijo y agregó que en la ciudad se debería “triplicar la estructura de Zoonosis, hay cinco lugares, cuatro fijos y uno móvil, pero no alcanza”.

La subsecretaria de Medio Ambiente del municipio, Silvia Gutiérrez, desestimó la cifra y sostuvo que “no hay un estudio de rigor científico que avale esa cantidad. Desde el municipio estamos trabajando con gente de la Universidad del Comahue, para poder tener una cifra real de la cantidad de perros que hay en la calle”, agregó que la ejecución del censo está prevista para este año.

La funcionaria señaló que “en realidad no hay una gran población de perros abandonados, sino que es una población de perros que los dejan deambular por la vía pública. Tenemos muchos casos que los dueños son irresponsables. Cuando encontramos perros deambulando en la vía pública, hacemos que dice la ordenanza 11.036, lo levantamos y llevamos a Zoonosis, para su reeducación para ser adoptados”, sostuvo.