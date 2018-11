Neuquén: Quiroga pone condiciones para recibir la multitrocha

El intendente Horacio Quiroga advirtió a la provincia que no se hará cargo de la avenida urbana si el traspaso no involucra aportes de la provincia para el mantenimiento.

“La exintendenta Derlis Kloosterman se hizo cargo de la ruta 7 (actualmente avenida Raúl Alfonsín desde el Cañadón de las Cabras hasta la rotonda Forni) en un acto de autonomía formidable, pero sin ninguna contraprestación y le salió cara a la ciudad”, recordó el jefe comunal.

Según precisó, hasta ahora no hubo reuniones entre el Ejecutivo municipal y Vialidad de la provincia para determinar las condiciones del traspaso de 13 kilómetros que corresponden al sector de la Ruta 22 que está en el ejido de Neuquén capital.

El titular de vialidad, Juan Carlos Schenk, sostuvo que el 31 de diciembre se realizará el intercambio con Nación para que la autovía norte se transforme en ruta nacional 22 y la multitrocha sea parte de una gran avenida urbana que atraviesa la ciudad de Neuquén.

“Por qué tendríamos que aceptarlo, no sabemos si lo vamos a aceptar, no hemos firmado ningún convenio. Sólo compromete a provincia”, el acuerdo con Nación chicaneó Quiroga.

El secretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez, que en los últimos meses trabajaba en lograr fondos de Nación para readecuar la ruta, permaneció en silencio junto al jefe comunal mientras el intendente sostenía que no había fondos para mejorar la ruta si se traspasa a la ciudad.

Quiroga indicó que “cuando tenía la Nación la ruta (22) y el mantenimiento lo hacía la Provincia, la plata la ponía Nación. A lo mejor tendremos que hacer un Pacto Fiscal chico, pero todavía no nos hemos sentado a hablar”, sostuvo.

Como si se trataran de situaciones inconexas, mientras el intendente aseguraba que no estaba decidido a recibir la avenida urbana porque la provincia no le garantizaba el mantenimiento, dijo que seguía en vigencia su segundo proyecto de Metrobús desde Cipolletti hasta la Río Colorado por la multitrocha; y que además planea levantar la avenida Olascoaga para que el tránsito desde el microcentro hacia el río Limay, se haga por una vía elevada por sobre la ex 22.

“Queremos hacer el cruce de la avenida Olascoaga sobre la 22, ya mandamos a hacer el proyecto ejecutivo. Me gustaría que fuese la obra de despedida”, del término de gestión, dijo el jefe comunal.