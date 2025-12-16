Últimos días para inscribirse en el IUPA: qué carreras ofrece, cómo realizar el trámite y cuáles son los requisitos

Con el cierre del año académico cada vez más cerca, el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) atraviesa los últimos días de inscripción para el ciclo lectivo 2026. Hasta el 19 de diciembre, la universidad pública de Río Negro mantiene abierta la convocatoria para ingresar a sus carreras universitarias y trayectos artísticos presenciales.

La propuesta académica del IUPA incluye tecnicaturas universitarias, profesorados y licenciaturas vinculadas a distintas disciplinas del arte, que se dictan de manera presencial en su sede central de Roca. Además, la institución ofrece trayectos no universitarios en Música, Danzas y Arte Dramático, que se desarrollan en la sede IUPA Canalito.

Para las carreras universitarias, las personas interesadas deben realizar una preinscripción online a través del sitio web oficial del IUPA, ingresando a la plataforma SIU Guaraní. También pueden acercarse de manera presencial al Departamento de Alumnos, ubicado en Rivadavia 2263, en la ciudad de Roca, de 8.30 a 12 y de 14 a 20.

El proceso de inscripción se completa con la entrega de la documentación requerida, cuyo plazo vence el 19 de diciembre de 2025. El comprobante de preinscripción deberá presentarse junto con la documentación obligatoria para finalizar el trámite.

Requisitos de inscripción

Fotocopia del DNI.

Fotocopia de partida de nacimiento o certificado de nacimiento.

Certificado de buena salud.

Una foto 4×4 con fondo blanco.

Constancia de secundario completo con la leyenda «no adeuda materias».

Fotocopia del título del nivel medio (si ya se encuentra disponible).

Comprobante impreso de la preinscripción generada por SIU Guaraní.

En algunas carreras se solicitan requisitos adicionales. Para Artes del Movimiento, se exige una prueba de esfuerzo o ergometría. En el caso de Arte Dramático, es obligatorio presentar un certificado otorrinolaringológico, mientras que para Artes Visuales se requiere, además, el certificado de aplicación de la vacuna antitetánica.

Quienes deseen ampliar la información sobre la oferta académica, los requisitos de ingreso o los beneficios que la universidad brinda a su comunidad estudiantil, pueden ingresar al sitio web de IUPA o acercarse personalmente a la sede central en Roca.