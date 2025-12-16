Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes de luz este miércoles en Viedma y San Antonio Oeste

La distribuidora eléctrica Edersa informó que este miércoles 17 de diciembre se llevarán adelante trabajos de mantenimiento en distintos puntos de Viedma y San Antonio Oeste, lo que implicará interrupciones programadas del servicio eléctrico durante la jornada.

Las tareas estarán a cargo de diferentes equipos técnicos e incluirán mantenimiento en subestaciones transformadoras, redes de baja tensión y el reemplazo de columnas de media tensión, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en ambas localidades de Río Negro.

Viedma: zonas y horarios afectados

De 7 a 9: sector delimitado por las calles Francisco de Viedma, Colón, Buenos Aires y J. M. Guido.

De 10 a 13: Ruta Provincial N°1, entre el kilómetro 11 y el kilómetro 18.

San Antonio Oeste: zonas y horarios afectados

De 7 a 9, afectará el área comprendida por:

Calle P. Torello, entre Tierra del Fuego y España.

Calle Patagonia, entre Italia y P. Torello.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y vecinas tomar las medidas necesarias para reducir inconvenientes durante los cortes, que forman parte de trabajos previamente programados para el fortalecimiento de la red eléctrica.