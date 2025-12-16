ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes de luz este miércoles en Viedma y San Antonio Oeste

Las interrupciones del servicio eléctrico responden a tareas de mantenimiento y mejoras en la red de distribución en Viedma y San Antonio Oeste.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz en Viedma y San Antonio Oeste. Foto: gentileza.

La distribuidora eléctrica Edersa informó que este miércoles 17 de diciembre se llevarán adelante trabajos de mantenimiento en distintos puntos de Viedma y San Antonio Oeste, lo que implicará interrupciones programadas del servicio eléctrico durante la jornada.

Las tareas estarán a cargo de diferentes equipos técnicos e incluirán mantenimiento en subestaciones transformadoras, redes de baja tensión y el reemplazo de columnas de media tensión, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en ambas localidades de Río Negro.

Viedma: zonas y horarios afectados

  • De 7 a 9: sector delimitado por las calles Francisco de Viedma, Colón, Buenos Aires y J. M. Guido.
  • De 10 a 13: Ruta Provincial N°1, entre el kilómetro 11 y el kilómetro 18.

San Antonio Oeste: zonas y horarios afectados

De 7 a 9, afectará el área comprendida por:

  • Calle P. Torello, entre Tierra del Fuego y España.
  • Calle Patagonia, entre Italia y P. Torello.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y vecinas tomar las medidas necesarias para reducir inconvenientes durante los cortes, que forman parte de trabajos previamente programados para el fortalecimiento de la red eléctrica.


Temas

Corte de luz

Edersa

Río Negro

San Antonio

Viedma

