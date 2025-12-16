Racing le ofreció a Gustavo Costas un contrato por tres años

Gustavo Costas recibió un importante ofrecimiento del presidente de Racing para extender su contrato.

Tras caer en la final del Torneo Clausura ante Estudiantes por penales, Racing ya puso la mente en seguir siendo competitivo de cara a 2026 y el primer punto a atender es el del director técnico.

El contrato de Gustavo Costas concluye el 31 de diciembre pero este martes hubo una reunión clave y, de no mediar inconvenientes, el director técnico extenderá su vínculo por tres años más.

La dirigencia de La Academia, comandada por su presidente Diego Milito, y con el aval del Director Deportivo Sebastián Saja, le ofreció al DT seguir en su cargo hasta diciembre de 2028, fecha en el que termina su mandato.

De esta manera, antes del fin de semana se rubricaría el nuevo contrato de Costas con el elenco de Avellaneda, que este año alzó la Recopa Sudamericana contra Botafogo pero no logró el objetivo de meterse en la Copa Libertadores 2026, por lo que disputará la Sudamericana, certamen que ganó en 2024.

El dolor de Costas tras el subcampeonato de Racing

«Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, arrancó Gustavo Costas en conferencia de prensa, visiblemente afectado después de la derrota por penales ante Estudiantes por la final del Torneo Clausura, y tampoco se refirió a su continuidad.

De esta manera, Costas renovará renovará su contrato y buscará revancha el año que viene.