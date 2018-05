Terminó el paro docente pero... hay escuelas que no pudieron iniciar las clases

Según un relevamiento de la seccional Capital de ATEN en la ciudad tres escuelas no pudieron comenzar las clases luego del conflicto docente, por problemas edilicios y falta de cargos. También hubo problemas en dos escuelas de Cutral Co y en una de San Martín de los Andes.

Los establecimientos que siguen con las puertas cerradas, a pesar de que el gremio y el gobierno dieron fin al conflicto el martes, son el Jardín 31 del barrio Melipal. Problemas en las conexiones de gas natural que obligaron a suspender el servicio. Por las bajas temperaturas se suspendieron las clases hasta que se resuelva el problema.

En la Escuela de Enfermería los alumnos realizan una protesta sin asistencia a clases porque denuncian que los profesores de las cátedras de prácticas están de licencias y nunca les designaron docentes suplentes.

Tampoco hay clases en el Colegio Jean Piaget ya que docentes y estudiantes resolvieron no dictar clases y mantener la protesta hasta tanto reincorporen a los profesores despedidos.

Por otra parte, los talleres de la EPET 3 ayer funcionaron con algunas dificultades porque no había calefacción. Hoy no los alumnos no asistirán a clases. En la EPET 17 no se dictará clases de educación física por falta de auxiliares de servicio.

Desde ATEN Capital informaron además que dos escuelas de Cutral Co no dictan clases.

El IFD 14 y la EPET 1 están cerradas porque porque las aulas quedaron inhabilitadas por un incendio y porque hay grietas en las paredes y pérdidas de agua.

En San Martín de los Andes la escuela técnica 21 no pudo recibir a los alumnos porque no cuenta con auxiliares de servicio.

ATEN Provincial anunció que posiblemente hoy realizará un relevamiento para corroborar el estado de todas las escuelas.