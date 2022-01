Nicolás Cabré habló sobre la relación con su hija Rufina: «Es mi compañerita»

En las últimas semanas, el actor Nicolás Cabré ha dado varias entrevistas en programas de televisión en donde habló de su vida privada, algo que no suele hacer con mucha frecuencia. Por eso, cuando lo hace, genera mucha repercusión. Esta vez se refirió al vínculo que tiene con su hija Rufina, la pequeña de 8 años que nació en 2013 fruto de su relación con la actriz Eugenia China Suárez.

«Compartir momentos con mi hija, ir a los actos de la escuela, estar presente. Es el momento de acompañarla, mostrarle que hay otras cosas importantes, verla hacer deporte, correr juntos, llevarla a natación o servirle la leche», en diálogo con La Nación, el artista aseguró que le encanta pasar tiempo con su hija.

Acto seguido, Cabré dio detalles sobre su rol de padre: «Creo que hice muchas cosas para poder ocuparme de lo que me tengo que ocupar en este momento. No sé si me imaginaba que cuando fuera padre sería así». Luego añadió: «siempre tuve una imagen muy poderosa de mi papá y soñé ser el 2 por ciento de lo que él fue conmigo».

«Trato de estar con Rufina porque disfruto, no por obligación ni mandato. Soy feliz así y descubrí un mundo y sonrisas que no conocía. Y es lo que necesito. Rufi es mi compañerita”, expresó. “Es lo más hermoso del mundo y hacemos todo juntos, me acompaña a los ensayos, vamos a correr. No tiene drama con nada, es lo más lindo del mundo», manifestó el actor.

Hace algunas semanas atrás, Nicolás Cabré habló de su actual vínculo con la madre de la pequeña. «Siempre tuvimos buena comunicación. Gracias a Dios tenemos una relación hermosa con la China y aprendimos a dar lo mejor, a estar, a complementarnos», aclaró en una íntima charla con Jey Mammón.