Niegan campaña de vacunación en Roca

Ante versiones periodísticas que circularon este miércoles, respecto de la supuesta realización de dos jornadas especiales de vacunación covid-19 a personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, desde el Hospital Francisco López Lima, aclararon la información.

El Licenciado en Enfermería Nelson Gutiérrez, referente del programa de vacunación explicó que jueves 13 y viernes 14, entre las 9 y las 13 y las 15 y las 19, se realizará en la Colonia Penal (Palacios y Buenos Aires) un empadronamiento de la población residente en Roca, de entre 18 y 59 años que presente y pueda acreditar, factores de riesgo.

“Cuatro personas del hospital van a estar instaladas en el sector de acceso al casino de la Colonia Penal, donde realizamos la vacunación covid-19, para anotar a población de entre 18 y 59 años que posea factores de riesgo y pueda acreditarlos. Les vamos a tomar todos los datos y les vamos a informar que una vez que lleguen más dosis de la vacuna, los vamos a llamar para darles su turno”.

La necesidad de que las personas en esta franja etaria vuelvan a anotarse, surge a partir de que se detectara que muchos inscriptos en ese grupo, no presentaban ningún tipo de factor de riesgo. Fue durante la primera jornada de vacunación a este grupo poblacional, que tuvo lugar el viernes 7 de mayo, que los vacunadores constataron que algunas de las personas que habían sido llamadas a vacunarse, no reunían los requisitos para ingresar en esta fase de la inmunización.

En esa jornada, fueron inmunizadas con primera dosis 600 personas en tanto que no se aplicó la vacuna a quienes no presentaban factores de riesgo.

“Entendemos que toda la población, con y sin factores de riesgo, debe vacunarse. Pero debemos dar prioridad a quienes presentan alguna patalogía que puede complicar un eventual cuadro de coronavirus”, detalló Gutiérrez.

Por esta razón, los vecinos de Roca que tengan entre 18 y 59 años y presenten condiciones de salud de riesgo ante el COVID-19 que puedan acreditar, deberán presentarse mañana jueves o el viernes, para la inscripción. Serán llamados cuando lleguen las dosis de las vacunas.

• Los factores de riesgo son: Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente).

• Obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40).

• Enfermedad cardiovascular.

• Enfermedad renal crónica (incluido pacientes en diálisis crónica).

• Enfermedad respiratoria crónica.

• Cirrosis.

• Personas que viven con VIH.

• Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

• Personas con discapacidad residentes de hogares, residencias y pequeños hogares.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada).

• En pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, se recomienda recibir el esquema completo de vacunación (2 dosis) al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación (según corresponda).

• Personas cursando una TB activa (caso nuevo o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses).

• Personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de la covid-19; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria.

• Síndrome de Down, priorizando inicialmente a aquellos mayores de 40 años, en quienes se ha evidenciado un aumento sustancial de la mortalidad por COVID-19 respecto de otros grupos etarios.