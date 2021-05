Vacunaron a unos 600 adultos con factores de riesgo en Roca y habrá que reinscribirse

La campaña de vacunación contra covid-19 para adultos entre 18 y 59 años con factores de riesgo comenzó el viernes pasado en Roca. Esa fue la única jornada de inmunizaciones para ese subgrupo, ya que se agotaron las dosis.

Ahora, esta franja etaria que compone los grupos de riesgo deberá esperar a ser llamada cuando se concrete un nuevo arribo de Sputnik V, aún sin fecha certera. Mientras tanto, se avanzó ayer con segundas dosis de Sinopharm a adultos mayores y el lunes (10/05) se concluyó con las primeras dosis a policías.

Nelson Gutiérrez, coordinador de vacunación en Roca, dijo que el viernes vacunaron a unas 600 personas (de 18 a 59 años) con alguna patología de base, quienes se habían inscripto en el sitio web del Ministerio de Salud a principios de año y fueron convocadas telefónicamente desde el Hospital López Lima.

Sin embargo, el vocero del hospital dijo que a partir de ahora reorganizarán el llamado a este subgrupo por dificultades con el sistema informático central.

Apenas lleguen las vacunas (día a confirmar), desde el hospital López Lima convocarán a reinscribirse a nivel local sólo a las personas entre 18 y 59 años con los factores de riesgo, quienes deberán acreditar certificado médico. En otras palabras, estas personas deberán anotarse nuevamente a pesar de que ya estén registradas en el sitio oficial “Vacunate”.

“Cuando recibamos las dosis vamos a hacer una inscripción local porque ya no podemos usar la página de Innova debido a que hemos tenido dificultades y tenemos dificultades para encontrar a las personas que se han inscripto. Necesariamente vamos a hacer eso, pero queremos hacerlo sabiendo que tenemos las dosis disponibles para poner día y hora”, aseguró Gutiérrez en dialogo con Río Negro.

Gutiérrez explicó que una de las dificultades surgió al corroborar que los listados provenientes del sitio web contienen también a personas sin factores de riesgo a quienes el sistema permitió anotarse. Por otro lado, dijo que hace tiempo la página presenta errores de programación.

LA COMUNA intentó dialogar con autoridades del Ministerio de Salud de Rio Negro para consultar si se trata de una situación reiterada en las distintas localidades de la provincia, pero fue imposible tener respuesta.

No obstante, en una nota publicada el jueves pasado (6/05) desde el Ministerio de Salud Provincial habían indicado que este subgrupo con factores de riesgo sería citado por teléfono de acuerdo al registro en la aplicación www.vacunate.rionegro.gov.ar.

Los primeros adultos jóvenes vacunados por ser de riesgo

“Realmente no esperaba que me vacunaran tan pronto”, reconoció Lucas de 30 años, uno de los roquenses que accedió la semana pasada a la primera dosis.

“Tengo obesidad y me anoté en enero vía web. En marzo solicité un certificado médico indicando mi factor de riesgo. Me llamaron el jueves 6/5 en el transcurso de la tarde para vacunarme el viernes 7 a las 15.15, fue bastante rápido el proceso de vacunación por suerte”, comentó a RIO NEGRO. Agregó que le dieron fecha estimada de segunda dosis para el mes de julio.

Juan, de 44 años, fue otro de los vacunados el viernes. Contó que se anotó por la página el mismo día que abrió la convocatoria en el verano. “Me llamaron el jueves a la tarde, me pidieron datos y corroboraron información. Me dijeron que me presente y el viernes cuando fui mostré el certificado”, expresó.

Los requisitos para acceder a la vacunación son tener entre 18 y 59 años, ser residentes de Roca (con DNI) y acreditar con certificado médico alguna de las patologías de base incluidas en el memorándum.

Dosis 10.682 dosis a adultos con factores de riesgo se colocaron en toda la provincia hasta el martes 11 de mayo, de las 166.711 aplicadas en total. 5,6 por ciento de las dosis colocadas a nivel provincial a este grupo de riesgo, se colocaron en Roca (600 según datos del hospital).