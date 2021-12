Niña ahogada en Bariloche: tomarán declaración a sus compañeros

La fiscal que investiga el incidente en el que murió ahogada una nena de 12 años en la cabecera sur del lago Gutiérrez avanzará a partir de mañana con la toma de testimonios de otros niños que compartían la misma salida recreativa.

La menor perdió la vida el sábado a la tarde en la playa del camping Los Baqueanos, donde unos 80 chicos de sexto y séptimo grado de la escuela 273 participaban de una actividad de cierre del año lectivo. El cuerpo fue rescatado del agua por una turista y las pericias confirmaron que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión.

Existen ya nueve personas que fueron notificadas sobre el inicio de una investigación penal en su contra. Son cinco docentes y cuatro padres, que estaban a cargo del grupo.

La fiscal jefe Betiana Cendón dijo que mientras no haya audiencia de formulación de cargos su condición es la de “sospechosos de autoría” de un homicidio culposo. Afirmó que uno de los temas a deslindar es la responsabilidad de cada uno de los adultos, a partir del relato de testigos y otras pruebas incorporadas, entre ellas el proyecto que debieron presentar los docentes a Educación para lograr la autorización de la salida.

El camping Los Baqueanos se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de esta ciudad y cuenta con una amplia playa sobre el lago Gutiérrez, de arena y pedregullo, que al igual que otras en la zona adquiere en pocos metros una profundidad considerable.

El fallecimiento de la niña causó profunda conmoción en la escuela 273, donde los chicos recién volverán a clases el miércoles, mientras que los docentes involucrados fueron apartados por Educación de manera preventiva.

Cendón informó que a partir de mañana comenzará a tomar declaración testimonial a los compañeros de la víctima, que participaron de la excursión. El trámite se realizará ante el Asesor de Menores.

Según la fiscal, no hace falta aplicar el mecanismo de cámara gesell porque son testigos del hecho (no víctimas) y no se trata de una agresión sexual. Señaló que en esos casos, si prestan conformidad los padres y la asesoría de menores, es posible tomar un testimonio con técnica convencional.

En relación con la posible responsabilidad del camping Cendón aclaró que en principio sus titulares o responsables no están alcanzado en la fase penal del proceso, aunque podrían enfrentar alguna querella de tipo civil.

En cualquier caso dependerá de una decisión de la familia de la nena, que se constituyó como querellante con el patrocinio del abogado Estanislao Cazaux.