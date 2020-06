Ninio Austin, trap del corazón de la chacra a la tevé pública

En tiempos de traperos y hiphoperos, apareció, acá nomás, en una chacra de Plottier, Agustín García, quien ahora es productor de su música y letras, estudió teatro y sonido de salas, entre otras cosas.

En diálogo con Río Negro, contó que participará en el programa “Estamos conectados por la música”, que se transmite cada viernes a las 22.30 por la TV Pública. Allí, Agustín figura como representante de Neuquén. Con Lito Vitale como coach, está semana trabajó junto con Twitty González para armar la canción.

En la actualidad, los productores de la zona graban sus materiales en la sala que el propio Agustín armó en la chacra donde vive. Así llegó “’Niño migraña’, un proyecto solista de rap, r&b y trap "dónde trato de usar mucho la metáfora desde las letras y experimentar desde el sonido que fui aprendiendo a producir en la PC junto a otros productores, lo que me llevo a conocer estudios, tener la posibilidad de grabar y aprender como grabar en mi casa”, cuenta el músico.



“Con mucho esfuerzo comencé a construir en la chacra de mis abuelos en el terreno que es de mi mamá, la tranquilidad y el espacio personal que me construí, generó que varios raperos de la zona terminen viniendo a la chacra a grabar: incluso una vez tocamos en vivo en un escenario que armamos afuera, y hoy vivo hace casi 5 años en el fondo del terreno lo más cerca de los álamos que podía y tengo todo lo necesario para no aburrirme nunca, muchos personajes y ritmos”.



P: Sos una especie de cronista/poeta urbano ¿Vos, como te consideras?

R: Imaginate que, como nos debe pasar a todas las personas todo el tiempo, estoy cuestionando lo que hago, el para qué, cómo definirme y me agrada muchísimo la idea de “dramaturgo” porque, aunque el tipo de música que hago es urbano y me considero parte de ese imaginario mi escuela fue tanto el teatro como el circo.



P: ¿Cómo llegaste a la TV Pública?

R: Creo que mi participación fue muy intensa y sorpresiva, creo haber sido bastante disruptivo, me cuesta bastante el hecho de hacer covers, que es lo que me han estado pidiendo para mandar al programa siempre poniendo mi impronta o tratando de hacerlo, espero poder mostrar mis temas y la especie de concepto que quiero plasmar con mi música.



P: ¿Qué repercusiones tuvo el show para vos?

R: Las repercusiones más inmediatas fueron darme cuenta que tengo una gran familia de sangre y de corazón que me contuvieron todo lo que pudieron con lo que me estuvo pasando estos días sumado a que tuve la suerte de que el productor que me contactó, Anselmo Blotta, es un copado y me ayuda bastante: claramente, noto que en las redes que uso también creció el alcance y siento que esto me va a ayudar a reconocerme a mí mismo como creador de contenidos y poder sentirme seguro de que lo que hago puede llegar a muchos lugares más.



P: ¿Qué sentís que te aporto a tu crecimiento profesional?

R: Quizás otros no necesiten que otros se lo digan o dicen que la opinión del otro no importa, pero a la larga creo que todo importa y que alguien haya escuchado mi música y me ponga en el programa es una especie de despertar para mí.



P: ¿Cómo está siendo la experiencia con el teatro?

R: Mi experiencia desde que empecé a estudiar teatro hasta ahora, ha sido básicamente lo que me permitió crear o terminar de moldear mi mundo imaginario por así decirlo, aprendí a crear personajes y trabajar con mi cuerpo de tal manera que puedo mostrarme en el escenario con postura segura además de haber transitado hasta ahora las cabinas y los camarines como técnico en iluminación y sonido, todo esto me permitió conocer muchos artistas y conocer sus obras.

No podría hablar de mi experiencia teatral sin nombrar a Ely Navarro, que es y fue más que una directora que confía en mi para trabajar en todos sus proyectos, ya sea desde la técnica o arriba de las tablas, gracias a ella somos varios chicos que contamos con trabajo y un aprendizaje incomparable.



P: ¿Cómo fue eso de vivir en la chacra y llegar a la tele nacional?

R: Todo lo que aprendí trabajando en el mantenimiento de las salas, sobre todo cuando trabajé en La Conrado Cultural lo puse en práctica en la chacra donde vivo haciéndome mi casa de a poco y con ayuda de muchas personas, no tengo todas las comodidades, incluso la señal de Internet no me permite transmitir en buena calidad y es raro salir en la tele, pero saber que acá hay que salir a buscar palos para la estufa igual y que para llenar el tanque tengo que prender la bomba, por eso para mí es muy importante aprovechar al máximo esta oportunidad para poder terminar mi casa y proyectarme haciendo todo lo que amo.