Niño Kamikaze: raperos con espíritu funk

P: En esta nueva etapa que dicen que inauguran, ¿a qué le cantan?

R: Experimentamos más con los sonidos, nos dejamos llevar con la música y esto nos hace creer en diferentes personajes para cada canción. A partir de ahí, vamos creyendo en cada historia que creamos para estos personajes. Creemos que la temática del amor es una de las que más fuerte nos atraviesa y que en todas las canciones implícita o explícitamente hay algo de eso. Los estados emocionales por los que atravesamos a partir de la música y sentimos con cada canción, también nos parece importante destacarlos y dejarlos ver a través de las letras.

P: ¿Cómo fue el proceso de grabación?

R: La grabación de los instrumentos fue anterior al periodo de cuarentena. Empezamos a grabarlo en diciembre y continuamos en febrero, hasta que arrancó la cuarentena e interrumpimos las sesiones de grabación en el estudio. Hasta ese momento había quedado todo grabado menos las voces, que fueron grabadas durante el periodo de aislamiento en nuestro estudio. Destacamos también contar con la posibilidad de poder pre-producir las canciones también en nuestro estudio.

P: ¿Le dan importancia especial a la voz?

R: En este nuevo material el proceso de grabación de voces fue muy importante. Al poder realizarlo en casa y sin límites de tiempo, nos permitió poder dedicarle el tiempo que fuera necesario hasta quedar conformes con lo que buscábamos transmitir. Poder entrar en personaje para cada canción fue uno de los desafíos que nos propusimos y también lograr un sonido moderno. Las voces nos parecen particularmente uno de los aspectos más importantes de la música de la actualidad, ya que es lo primero a lo que el oyente va a prestar atención. Utilizamos diferentes tipos de técnicas en las grabaciones de voces principales y coros que nos llevaron largas jornadas de experimentación sonora y, finalmente, nos sentimos conformes con el resultado que obtuvimos.

P: ¿Cómo trabajan la composición?

R: Musicalmente, en las canciones aporta cada uno desde su instrumento, más allá de que también se hacen intervenciones generales por parte de todos. Confiamos mucho entre nosotros y sabemos que siempre lo más importante es el resultado de la canción. Las letras de las canciones son escritas por Mariano y Coco González en conjunto. A partir de lo que sugiere una sonoridad, que puede ser una primera maqueta del tema, se escriben las ideas que se nos vienen en mente, a la vez que se va grabando y pre produciendo la canción.

P: ¿Hacia dónde creen que están yendo con su música?

R: En este material buscamos no quedarnos encasillados en un estilo o en lo que ya veníamos haciendo. Fuimos probando cosas nuevas en las que nos podamos redescubrir. A nivel musical, también en este material hay cosas un poco más “jugadas” en comparación a nuestros materiales presentados anteriormente.

P: ¿En qué momento de la cosa está el rap hoy?

R: El rap nos parece algo que, si bien data de hace varios años, hoy se encuentra en su mejor momento a nivel mundial. Tal vez no tanto en la calidad de los raperos, pero si en la cantidad. No lo vemos como una dificultad, si no como una oportunidad que hoy está disponible para todos, y que tiene como principal característica el poder expresarse libremente.

P: Suenan muy prolijos en este nuevo trabajo, ¿hicieron hincapié en eso?

R: Nos encontramos en un nuevo momento, en el que sentimos que ya hemos madurado bastante la idea de la banda. El poder contar con las herramientas para producir y capacitarnos. En eso nos hizo encontrarnos y conectarnos de otra manera con la música.

P: De los varios estilos que atraviesan sus músicas, ¿cuál es que se destaca para ustedes?

R: Sin dudas, el rap, pero no es nuestra intención ser una banda de un solo estilo. Creemos que este es un capítulo en el que decidimos, tal vez, mostrar nuestra versión más “rapera” pero el funk y los estilos ambiente también nos atrajeron mucho durante esta producción.

Formada en Cipolletti, en 2013, Niño Kamikaze está integrada por Mariano González (bajo, voz y sintes), Enrique “Coco” González (guitarra, voz y kaossilator), Marco Sáez (guitarra), Nehuén Irurzun (percusión), Joaquín Isern y Pablo Weitzel (batería), Luciano Llanos (teclados y sintes).