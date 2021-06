No a socializar las culpas

Quisiera referirme a las declaraciones de la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, publicadas en este diario el día 31 de mayo, en lo atinente a que la actual situación sanitaria es “culpa de todos”.

Respetuosamente, voy a disentir con la señora directora acerca de esta expresión.

Junto a mi familia hemos hecho todo lo posible por respetar las indicaciones de las autoridades, actuando responsablemente para evitar contagiarnos y contagiar a otros con Covid-19.

Hace más de un año que no visito a mi madre que vive en otra provincia. No pude festejar con ella su cumpleaños 90 ni tampoco el 91. No he visto a dos de mis hijos que también viven en otra provincia.

He postergado viajes por compromisos sociales y laborales hasta que la situación lo permita. En algún caso más de un año.

Solamente estuvimos con otro hijo que estudia en Buenos Aires para los festejos de fin de año, los cuales realizamos con un matrimonio amigo al aire libre y con distanciamiento en todo momento.

Algo muy lejano a las expresiones de afecto que habitualmente tenemos con amigos y familiares.

Con mi esposa salimos lo estrictamente indispensable y procuramos no hacerlo durante los fines de semana; no sin sufrir las consecuencias anímicas que esto trae.

No me gusta que el Estado recorte mis libertades pero tampoco soy un negado para no entender lo que la ciencia nos informa sobre la evolución de esta enfermedad. Sigo las indicaciones porque lo entiendo necesario en este momento. Nada más.

Conozco también a otras personas que mantienen un comportamiento similar al nuestro. No somos los únicos aunque no puedo decir si la mayoría cumple o incumple las indicaciones sanitarias.

No me parece justo lo de ‘socializar’ las culpas entre quienes nos esforzamos para cumplir y quienes mantienen una actitud negligente.

Puedo comprender que la señora directora lo haya dicho en un momento de desborde emocional por lo que tiene que afrontar a diario, pero eso no lo hace justo por más que reconozco y agradezco el enorme esfuerzo que hace todo el sistema de salud en esta situación inédita.

Alberto R. Castro

DNI 11.977.658



Cipolletti