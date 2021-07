No encuentran al contagiado con la variante Delta que no hizo cuarentena y critican a las provincias

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, informó que no tienen noticias del paradero del viajero contagiado con la variante Delta que no cumplió el aislamiento. La funcionaria cuestionó a las provincias por no garantizar la cuarentena. Afirmó hoy que no habría necesidad de mantener un cupo de ingreso de viajeros del exterior "si todas las jurisdicciones alojaran a los pasajeros en hoteles" para cumplir aislamiento con el fin de evitar la entrada de casos de la variante Delta de coronavirus.

"Lo de los hoteles se ha hecho en muchos lugares del mundo, en Gran Bretaña, Canadá, Australia y muchos otros países, porque es lo ideal, ya que se tiene la seguridad de que la persona que llega quede aislada y se acabó, no habría necesidad de cupo de ingreso", afirmó Carignano en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, explicó que esa era "la solución ideal, sería que las distintas jurisdicciones alojaran en hoteles a todos los que regresaban al país, es lo que nosotros pretendíamos, pero solo tres provincias lo adoptaron y fueron Buenos Aires, San Juan y Salta".

La funcionaria indico que "el control primario del aislamiento de cada uno de los pasajeros está a cargo de las jurisdicciones", y recordó que el Gobierno nacional recomienda que "lo ideal es aislar en hoteles y remarcarles a las autoridades de cada distrito la importancia de esos controles para que no entre la variante Delta".

Carignano detalló además que "en el marco que nos otorgan todos los decretos emitidos sobre el tema, hacemos constatación de domicilio, y desde el 14 de junio pasado hubo 1.019 personas que incumplieron la cuarentena, según nuestro registro, de las cuales 511 son de la ciudad de Buenos Aires y 380 de la provincia de Buenos Aires".

Carignano informó que Migraciones ya hizo "esta semana 101 denuncias penales por los incumplimientos que detectamos, entre ellas, está la de esa persona de la que no se tiene noticia sobre su paradero, que había llegado el 26 de junio pasado y tuvo síntomas con variante Delta".

En ese punto, subrayó que, "de los viajeros que llegan del exterior, el 95% de ellos tiene domicilio en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe".

Finalmente, señaló que "el problema es el incumplimiento de la cuarentena, y lo que estamos haciendo es tratar de retrasar lo más posible el ingreso de la variante Delta hasta que vacunemos más gente, porque afecta mucho más a las personas sin vacunación".

Agencia Télam