“No estaba previsto” que el presidente Alberto Fernández estuviera en el acto

Gabriela Cerruti, la nueva vocera, explicó que no estaba en la agenda del presidente estar en el acto.

Luego de la ausencia del presiente Alberto Fernández en el acto de ayer por el Día de la Lealtad Peronista en la Plaza de Mayo, la nueva portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aseguró que el máximo mandatario “nunca había pensado ir… nunca fue parte de la agenda” ”.



La funcionaria minimizó las críticas internas al mencionar que “cuando se hacen movilizaciones populares nos parece razonable que cada uno exprese hacia dónde quiere profundizar”.



Cerruti hizo declaraciones en Radio Urbana Play. Aseguró que Fernández “no iba a irrumpir en un acto armado de otra manera”, en contraposición a las versiones que indicaban que el presidente incluso había despegado en un helicóptero para ir al acto, pero finalmente no lo hizo.



La vocera presidencial hizo referencia a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien le había pedido al presidente no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo acusó de “juntarse con los ricos”.



“Conocemos, respetamos y queremos a Hebe de Bonafini. Conocemos su discurso y su vocación por determinadas políticas, así como la plaza estaba llena de militancia, de funcionarios, de diputados y diputadas, del gobernador de la provincia de Buenos Aires (por Axel Kicillof)… El Presidente siguió las actividades del acto, estaba contento y celebra que se haya llevado adelante”.



También repudió los actos de vandalismo en el memorial de las víctimas del coronavirus que se había colocado en la llamada Marcha de las Piedras. “Los hechos de vandalismo del final del acto, que son muy puntuales, ensombrecen la comunicación pública del acto, pero no puede ensombrecer las conclusiones del acto. Los repudiamos, no representan el espíritu de lo que fue el encuentro… si dos personas cometen un acto de vandalismo, esto no representa el espíritu del acto en si”. (Agencias)