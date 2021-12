¿No sería bueno primero que un fiscal actúe de oficio e investigue qué paso con la carpeta asfáltica de las rutas 6 y 8 La Esperanza-Paso Córdoba, licitada, iniciada, adjudicada, pero que solo hicieron 4 kilómetros?



Weretilneck exgobernador, Doñatex diputado nacional son los anunciantes de esta misma obra con otro presupuesto, y con seguridad en aquella iniciada y abandonada Nación debe haber desembolsado millones de dólares con Cristina Kirchner presidente.



¿Qué pasó con el puente Nahuel Niyeu, y la ruta 23, que lleva más de 20 años sin que nadie sepa los miles de millones de dólares gastados, igual que la 22 con los mismos gobernantes con los mismos collares en diferentes cargos? ¿No les hace ruido esto? ¿No es mucha casualidad que hoy, con los mismos gobernantes, Cristina vice, Weretilneck senador, Doñate, senador, etc. otra vez se hable de esta misma obra, nuevos presupuestos millonarios en dólares, nuevas licitaciones sin que ninguno de estos personajes abra el pico, y con la cara como tamago viejo vuelven hacer anuncios rimbombantes? ¿No hay alguien que le importe cómo se gasta y se roban los dineros públicos? La memoria no falla, tal vez a estos vivos de la política sí, a mí no.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757

Los Menucos