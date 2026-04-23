Tormenta, granizo, viento y hasta nieve: el combo de alertas para siete provincias, tres de ellas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un combo de alertas para varias provincias de Argentina y se prevé un jueves complicado. La jornada se caracterizará por intensas lluvias, tormentas eléctricas, mucho viento y hasta nieve.

En el detalle se informó que en total son siete provincias bajo alerta, pero solo tres de ellas se encuentran en la Patagonia. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Las alertas que lanzó el SMN

El organismo nacional lanzó por la nevada una alerta amarillas e indicó que las mismas serán persistentes de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», detalló y señaló que también se prevé la llegada de precipitación en zonas menos elevadas.

Por el viento lanzó dos alertas, amarillo y naranja. En el primer caso se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente»; y por la alerta naranja se anunció vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 km/h, principalmente en las zonas más altas.

Respecto a la tormenta, el SMN informó que serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes. «Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h», resaltó.

Finalmente por la alerta de lluvia, detalló que serán localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados en forma local. «No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, principalmente en las zonas mas elevadas», agregó.

Las provincias bajo alerta

Las provincias bajo alerta son: