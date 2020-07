¿No sabés qué película o serie ver este finde? Acá te dejamos algunas ideas

Kit de supervivencia puesto a prueba (Netflix)



La primera sugerencia, en este caso, apunta a una especia de reality / documental muy interesante y que nos regala grandes imágenes.

“El equipo de BattlBox prueba diversos productos especiales para sobrevivir a situaciones peligrosas, como incendios, explosiones y hasta la presencia de intrusos”, explica la descripción oficial de “Kit de supervivencia puesto a prueba”, la nueva apuesta de Netflix para su plataforma de streaming.





La primera temporada estrenó ayer en la gran N, y el disparatado reality promete grandes momentos entretenidos, sobre todo para amantes de la naturaleza y de los desastres que pueden ocurrir en ella.

BattlBox es un servicio de cajas de supervivencia pagas en Estados Unidos.



Baby driver (Netflix)



Esta película fue uno de los grandes estrenos del 2017, y en esta oportunidad llega a Netflix con la promesa de hacernos pasar un buen rato.

El film es dirigido por Edgar Wright, y protagonizado por Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx, y Jon Bernthal.





¿Sobre qué trata? Mejor repasar la sinopsis oficial: “Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable. Pero en esta última misión, todo está a punto de salirse de control”.

Con una recaudación que superó los 220 millones de dólares a nivel global, la cinta tuvo una gran recepción por parte de la crítica, sobre todo destacando el montaje y la actuación de Ansel Elgort. Tiene una duración de casi dos horas.



Tenemos que hablar de Kevin (Amazon)



Con una actuación de Tilda Swanton espléndida (que le valió varias nominaciones a premios) y un buen papel de Ezra Miller, “Tenemos que hablar de Kevin” es una de las películas de terror y drama más interesantes que posee Amazon en su amplio catálogo.





Según explica la sinopsis, “la madre de Kevin se esfuerza por amar a su extraño hijo, a pesar de las cosas cada vez más peligrosas que dice y hace a medida que crece. Pero Kevin apenas está comenzando, y su acto final será más allá de lo que nadie pueda imaginar”.

Con la dirección de Lynne Ramsay, es una película recomendadísima.



Amor moderno (Amazon)



Las series de comedia, drama y romance (todo eso un poco mezclado) son uno de los grandes aciertos de Amazon, y si hablamos de este tópico, no podemos dejar de lado “Modern love” o “Amor Moderno”.





¿De qué se trata? “Una amistad poco probable. Un amor perdido que resurge. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que podría no haberlo sido. Una nueva familia no convencional. Son historias únicas sobre las alegrías y las dificultades del amor, cada una inspirada en una redacción personal de la vida real de la amada columna del New York Times, ‘Amor moderno’”, explica la sinopsis de esta serie que cuenta con ocho episodios de media hora y un gran reparto: Anne Hathaway, Tina Fey, Catherine Keener, John Slattery, Andy García y Julia Garner.