Nueva fecha para la indagatoria a Mauricio Macri: el 3 de noviembre

El juez subrogante de Dolores, Martín Bava, fijó para el próximo miércoles la nueva citación para que el ex presidente Mauricio Macri preste declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

Luego de que el presidente Alberto Fernández relevara del secreto y la confidencialidad al líder del PRO, el magistrado convocó al imputado para que concurra al Juzgado de Dolores el próximo miércoles a las 12.

El ex presidente Mauricio Macri finalmente ayer no pudo ser indagado en los tribunales de Dolores porque no había sido relevado del secreto que protege los asuntos de inteligencia nacional, algo necesario para poder hablar de cuestiones confidenciales relacionadas con la anterior gestión de la AFI.

La función de relevar del secreto para este caso, por tratarse de un ex presidente, le corresponde a Alberto Fernández por ser la máxima autoridad de la Nación.

La citación era a las 12, pero alrededor de las 10.30 llegó a Dolores, para encabezar una marcha desde la plaza hasta los tribunales junto a dirigentes de su espacio político y simpatizantes.

Así, minutos antes del mediodía el expresidente le habló a sus simpatizantes y les agradeció a quienes viajaron hasta Dolores para acompañarlo. "Ustedes están cuando los necesito", les dijo el exmandatario al grupo de seguidores, y agregó: "Se que están acá porque vienen a defender el futuro". (Noticias Argentinas/Agencias)