Agenda cultural en Neuquén, Cipolletti, Roca y Bariloche este domingo 10 de noviembre

Se termina el fin de semana pero no sin antes hacer alguna actividad, como ver una película o una obra de teatro este domingo. Acá una guía de la agenda cultural en Neuquén, Cipolletti Roca y Bariloche:

La agenda cultural de Neuquén y Río Negro en un solo lugar ¿Cuál es tu próxima salida?

Cuál es la agenda cultural en Neuquén:

-No calles: historias de calles de muchxs ellxs. Única función en el valle. Domingo 10/11/2024 22:00 Más información.

-Saverio, el cruel: Un clásico del teatro argentino lleno de intrigas y dramatismo. La ironía, el humor negro y la crítica social se entrelazan en una puesta en escena que revitaliza la farsa trágica de Roberto Arlt. Saverio, un hombre común, es atrapado en un peligroso juego de manipulaciones y engaños que lo llevará a convertirse en el protagonista de una tragedia inesperada. Domingo 10 – 20:30 h. Más información.

Cuál es la agenda cultural en Cipolletti:

–La Sustancia: Tú, pero mejor en todos los sentidos’. Esa es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto. Domingo 10/11/2024 18:00 Más información.

Cuál es la agenda cultural en Roca:

-Selci vs Maverick, stand up: Stand up. Comedia. Humor fino. Humor negro. Chistes buenos. Chistes duros. Imperdible. Domingo 10 – 20 h. Más información.

Cuál es la agenda cultural en Bariloche:

–Exposición: “Fragmentación y territorio”. Del 8 al 14 de noviembre se realizará en el SCUM (Moreno y Villegas) la exposición de arte de Ricardo Daniel Fuentes titulada “Fragmentación y territorio”. La misma tiene como temática al poder y la identidad con una doble interpretación de lo global y lo local. El propósito es repensar, desde los colores, los paisajes y las formas, la fragmentación social. Más información.

–Ensamble coral AB IMO CORDE: Bajo la dirección del compositor/director Eduardo Andrés Malachevsky el ensamble AB IMO CORDE nos ofrecerá un verdadero concierto ‘desde lo profundo del corazón’ (tal cual se traduce la expresión latina de su nombre); una hora 15 de obras cuidadosamente seleccionadas, algunas a capella, otras acompañadas al piano por Anica Arnšek. Domingo 17/11/2024 20:00 Más información.

Explorá y descubrí toda la escena cultural de la región en un solo lugar. Acá. Y si sos gestor cultural, podés subir tu evento gratis acá.