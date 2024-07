¿Alguien se metió en mi celular?

Todo comenzó con esta pregunta. Una amiga escribe en el grupo de Whatsapp que compartimos, manda este circulito azul de la imagen y nos dice: ¿vieron esto? Me asusté, pensé alguien se había metido en mi teléfono… todas quedamos unos segundos en silencio y agrega: “aunque al final es algo así”…

Acaso ¿no es esto lo que sentiríamos? ¿ No pensaríamos que es parte de alguna estafa y algo nos pretenden robar? De repente aparece un contacto nuevo, que no introdujimos nosotros y hasta su nombre nos lleva a confusión “Meta”. Ayer no estaba entre nuestros contactos. Hoy, sin previo aviso, aparece y hasta nos invita a preguntarle algo, indica en su texto: “obtené respuestas a cualquier pregunta”, “exprésale”.

Ambas frases parecen inofensivas e invitan al diálogo, pero en realidad están hechas de modo imperativo, en tono de orden o instrucción, es decir, esperan una conducta de nosotros, que de forma proactiva realicemos una acción. Se dan instrucciones claras y directas. No fueron puestas al azar, sino de un modo que facilitan la comprensión y la ejecución de las tareas. El receptor, al leerlas, se enfoca en una acción concreta que debe realizar.

En la primera, nos está pidiendo que busquemos o consigamos respuestas para cualquier pregunta que pudiéramos tener. La expectativa es que la persona actúe de manera proactiva para encontrar información o aclaraciones, desea motivar o instruir a alguien a buscar información. Se pretende asegurar que el lector, o sea nosotros, consumidores de un servicio de wp o insta, sigamos un paso específico.

La segunda, solicita que comuniquemos o transmitamos algo a otra persona (un tercero). La acción de expresar puede referirse a transmitir un mensaje, un sentimiento o una información específica. El receptor debe llevar a cabo una acción específica de comunicación, dirigida a una persona en particular, haciendo la instrucción más personalizada.

Este tercero es Meta IA, supuestamente el asistente de IA generativa más inteligente que puedes usar de forma gratuita, basado en el modelo informático denominado Meta Llama 3, modelo de lenguaje extenso (LLM), vanguardia de la tecnología de lenguaje natural, quien se introduce en nuestro mundo digital, frente a nuestros propios ojos y sin que lo invitáramos a hacerlo. Es decir, se nos impone su inclusión, con el mensaje de ser una herramienta de búsqueda mejorada, un compañero digital versátil diseñado para mejorar la productividad, estimular la creatividad y expandir el conocimiento.

Ahora bien, Meta, este gigante tecnológico y empresa matriz de las plataformas WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook, ¿Para qué habilita esta función ? ¿Para facilitarnos la vida dándonos respuestas o acompañándonos en nuestras expresiones? ¿O será tal vez para que le sigamos brindando más datos para entrenar a sus máquinas?

Según distintas fuentes periodísticas, opiniones doctrinales y/o compañías de investigación especializada en IA, se estima que los datos disponibles en Internet podrían ‘agotarse’ en 2026. Por lo tanto, los gigantes tecnológicos, como OpenAI, Meta y Google se enfrentan a la escasez de datos para entrenar a sus modelos, y están buscando alternativas para ‘alimentar’ a sus modelos de inteligencia artificial y sigan aprendiendo. Lo contrario significaría un freno en el desarrollo de la IA, que actualmente alcanza la cima de su popularidad.

Al alimentarse de los datos que les brindamos desde nuestro propio wp, face, insta,msn, tienen un conjuntos de datos únicos “para entender nuestro mundo”, tu mundo, mi mundo. ¿Dónde se encuentra nuestra privacidad e intimidad? ¿Han sido invadidas?

Meta ya venía usando nuestros datos, aun desde 2018 , para mejorar el algoritmo de Instagram. Ahora utilizará toda información allí disponible: publicaciones, fotos, videos, textos, comentarios, incluso datos personales, supuestamente con excepción de los mensajes privados. Aunque si se comunica con este contacto llamado Meta, sus conversaciones con el chatbot o este asistente, dejan de ser privadas, no hacen parte de esa excepción y, por tanto, esos datos también pueden ser utilizados para entrenamiento o incluso de publicidad personalizada extremadamente agresiva.

En ciertos países no fue activado porque podría afectar la protección de datos personales y no se activó para evitar potenciales sanciones. Existe un formulario de objeción brindado por la propia empresa, pero solo es específico para Reino Unido y Unión europea, no en Latinoamérica.

Tenemos formas de objetar a través de las plataformas principales, con tediosos pasos para encontrar la planilla, pero no hay forma de desactivar Meta AI una vez que se acepta en tu celular, se puede eliminar el chat o la conversación, pero no eliminar a Meta AI de WhatsApp por completo, dado que este servicio está integrado en la plataforma.

No hay claridad sobre cómo y de qué forma se utilizarán los datos recabados. Por lo que inexorablemente surgen interrogantes sobre privacidad, seguridad de datos y el potencial de mal uso. Me pregunto, ¿no debería la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP) como órgano de aplicación de la ley de protección de datos personales (ley 25.326) del gobierno de la República Argentina investigarlo, como lo ha hecho con WorldCoin?

Abogada, Directora del Instituto de Derecho e I.A del CAyPNqn.