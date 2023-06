Análisis político: El frenetismo de la política argentina

Alejo Pasetto*

El cierre de listas dejó varias claves del presente y probablemente del futuro de la política argentina, que merece la pena analizar.

En primer lugar, el recuerdo de un viernes de cierre de listas con pura adrenalina gracias al cual se sigue comprobando que la dinámica política puede hacer que, de un minuto al otro, cambie o se reacomode el escenario electoral.

Como segunda clave, la confirmación de que, incluso con los jugadores definidos, las rispideces al interior de las coaliciones no bajan los decibeles de intensidad. Para muestra, sobra con prestarle atención al cruce –o mejor dicho batalla in crescendo– que mantuvieron esta semana los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: el primero decidió cortar definitivamente el cordón umbilical que débilmente lo mantenía unido a Mauricio Macri, y definir a su contrincante interna como parte de un modelo de gestión que fracasó. Para no ser menos, Bullrich eligió ser fiel a su estilo y tildar al alcalde porteño de oportunista y ventajero.

Para el oficialismo, todo lo que aconteció el viernes deja más jugadores heridos que ilesos y, como ya es costumbre en esta coalición, la exposición pública de que está conformada por una suma de debilidades y resistiendo hasta lo último sobre una supuesta unidad que parece doler más de lo que debería. Sergio Massa logró torcer la voluntad de la vicepresidenta y hasta hacer sentir ganador a Alberto Fernández con la inclusión en la fórmula de un pivote entre ambos fernandismos como lo es Agustín Rossi.

Por último, probablemente lo que se abre en esta etapa sea el principio del final de ciertos ismos que ordenaron la política nacional en los últimos quince años, con la ausencia de protagonismo efectivo en la contienda electoral tanto de Mauricio Macri como de Cristina Kirchner. Haciendo un poco de futurología permitida, no sería ilógico pensar que gane quien gane y llegue a ocupar la Casa Rosada, probablemente busque dar vuelta la página del liderazgo político que les precede. La política es por suerte, dinámica e impredecible.

*Analista político. Consultor asociado en EPyCA Consultores

Escuchá a Alejo Pasetto en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).