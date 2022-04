El “gran” llamado de Weretilneck

El ex gobernador irá por otro mandato y quiere engrosar la “expresión provincial”. Participa Doñate. “Será con o sin el Partido”, expresó el senador peronista a intendentes del PJ.

Weretilneck tiene la determinación: irá por un tercer mandato, pero calla.

Vale repasar sus dichos en la semana a RN Radio. Dijo no estar decidido, pero enseguida aceptó la inconveniencia de un anuncio tan anticipado. “Originaría situaciones no aconsejables” y “motivos de discusión que no aportarían nada”, entendió.

Causas que demoran su abierta exteriorización. Pero, sus movimientos son perceptibles, incluso en favor de una confluencia superior a JSRN. Piensa -contó en esa charla radial- en una “convocatoria más grande. Vienen épocas que requerirán más pluralidad, ideas y actores”.

Para engrosar la “expresión provincial” prevé rasgos ideológicos amplios, pero tiene partícipes definidos. El senador Martín Doñate es uno de ellos. Ambos sondean en sus campos, recibiendo reacciones de entusiasmo y de escepticismo.

En esa teoría, Río Negro anticipa su elección del 2023 -inicio de abril- para desprenderse de la Nación y justificar la emancipación de quienes estén amarrados a fuerzas nacionales.

Weretilneck proyecta esa construcción también en las localidades, ideando que los municipios -en su mayoría- adopten el mismo turno electoral que la Provincia. Acepta que no será simple y, en especial, en los gobernados por JSRN.

En el PJ, Doñate es el promotor, a partir de la armonía sellada con el ex gobernador. Aquel siempre habló de un Frente mayor, pero esa intención se convirtió en imperiosa necesidad con la derrota del año pasado.

Weretilneck prepara a los suyos en su plan. Lo profundizó con Pesatti y, en su fervor, salta etapas. “El gabinete será de ex intendentes”, pronosticó el ex gobernador.

Recientemente, el peronista empezó con tanteos en los intendentes. Habló del ascenso del macrista Aníbal Tortoriello y la necesidad de algo diferente para enfrentarlo. “Solos no podemos”, repitió frente a Claudia Montanaro (Cervantes), Santiago Hernández (Lamarque), Héctor Leineker (Conesa) y David Mendoza (Belisle). No habló de JSRN ni Weretilneck. Todos entendieron igual que esa era la dirección. Sobran imágenes de eso.

“Será con o sin el Partido”, reafirmó Doñate en su convencimiento cuando alguien deslizó el escollo interno. Sus interlocutores tienen reservas. Bajar ese armado será complicado, advierte uno. Ese debate recaería en el Congreso del PJ, hoy conducido por Martín Soria y con mandato que vence en septiembre. Su renovación, tal vez, implique esa discusión.

Ese quiebre está adelantado en la UCR. Su Convención ya la preside Marcelo Cascón, que reniega de la sociedad con el PRO y lidera una revisión, encaminada a una comunión radical -con pocos o muchos- con JSRN. En cambio, la titular de la UCR, Ángeles Dalceggio renovó su adhesión a Juntos por el Cambio.

Parte de la idea de Weretilneck se explica en la irrupción de Tortoriello y su eventual captación del rechazo y del desencanto político. Además, el senador piensa, tal vez, que el despliegue, mas allá del resultado, desaliente a su vecino cipoleño, que lanzó, en algún momento, dudas de su postulación si advertía que el horizonte electoral no le era propicio. Esa fase estuvo en el diputado pero luego renovó energías con el respaldo pleno de la dirigencia nacional del PRO.

El ex gobernador planea -también- que Cipolletti vote simultáneamente con la Provincia, lo cual, imposibilitará la doble chance a Tortoriello: la gobernación y la intendencia.

Repasó y profundizó lo ideado cuando Pedro Pesatti lo visitó en el Senado. Weretilneck, en su fervor, salta etapas. “El gabinete será de ex intendentes”, pronostica en claro mensaje para los jefes locales ansiosos porque no pueden repetir y no saben de su futuro.

“Es normal y correcto. Cada uno en lo suyo”, describió el senador a RN Radio sobre su trato con la gobernadora. Pero, hace mucho que no hablan profundamente y, por eso, Carreras no conoce por él de sus propósitos.

El apartamiento es el motivo habitual de los disgustos de la mandataria. Y, en cualquier estrategia, ella -cuanto menos- retiene la facultad institucional del punto de partida: la fijación de la fecha de la elección.