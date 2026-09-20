El plebiscito de todos los días se inició en Neuquén

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa en el aniversario de Neuquén (Florencia Salto)

El calendario todavía no lo dice, pero la política neuquina ya parece haber arrancado la campaña.

No hay elecciones convocadas ni candidaturas formalizadas, pero hay movimientos, recorridas y fotos que empiezan a funcionar como una suerte de plebiscito anticipado.

Un plebiscito que, si se toma la expresión en su sentido político, tiene un viejo autor.

Ernest Renan popularizó en 1882, en su conferencia “¿Qué es una nación?”, la idea del “plebiscito cotidiano”: una nación no se sostiene solamente por su pasado, sino también por una voluntad presente de seguir formando parte de un proyecto común.

La expresión nació en un contexto muy diferente al actual, marcado por la guerra franco-prusiana y la disputa por Alsacia y Lorena. Pero la metáfora sobrevivió porque sirve para pensar la política como una renovación permanente del consentimiento.

Unidos en el aniversario



En Neuquén, la escena empieza a tener sus propios protagonistas. El aniversario de la ciudad reunió a Rolando Figueroa y Mariano Gaido en una exposición política que no parece casual.

El gobernador y el intendente comenzaron a mostrarse juntos con una frecuencia que permite leer algo más que una coincidencia de agenda.

Hasta ahora, buena parte de la construcción política alrededor de ambos pareció acomodarse mientras otros hacían el trabajo territorial.

Ahora los dos parecen haberse puesto el traje de candidatos, aunque todavía nadie haya llamado formalmente a las elecciones de 2027. La imagen empieza a ser parte de la estrategia.

Hubo otra postal que abonó esa lectura. Gaido acompañó a Figueroa hasta Plaza Huincul para mostrarse juntos en la inauguración de una fábrica.

En una política donde las fotos también comunican, la presencia de ambos volvió a funcionar como una señal de cercanía y de proyecto común.

La mirada está puesta en una construcción que pueda darle volumen político al espacio de Figueroa y sostener, al mismo tiempo, una eventual candidatura, no a intendente, de Gaido en la capital.

Primero Neuquén, Comunidad y el MPN

Alrededor, Primero Neuquén organiza presencia en el interior, Comunidad fortalece sus figuras, el MPN libra una batalla interna (no de la magnitud que tiene el PJ) después que su actual presidente dijera que es difícil trepar el 8% que sacaron los azules en la elección nacional.

Una cosa es conservar el partido y otra muy distinta reconstruir una mayoría electoral.

La Libertad Avanza busca instalarse como el sello formal del mileísmo en Neuquén. Su presencia aparece como el “cuco” que obliga a todos a mirar hacia un electorado que, según algunas encuestas, podría inclinarse por Javier Milei.

Pero hay una diferencia importante: votar a Milei no necesariamente significa votar a un representante neuquino que utilice su marca.

La elección provincial tendrá nombres, historias y estructuras propias.

Por ahora, no aparece una figura capaz de alterar de manera evidente el escenario que proyectan Figueroa para la provincia y Primero Neuquén para la ciudad.

Eso no significa que la elección esté definida. Significa que la discusión empezó a ordenarse alrededor de ellos antes de que exista una fecha electoral.

Renan hablaba de un consentimiento renovado todos los días.

En la Neuquén de 2026, la traducción es bastante menos solemne: mostrarse, recorrer, ocupar espacios y esperar que los vecinos devuelvan la señal.

Tal vez eso sea lo que empezó a verse: no una campaña electoral, porque todavía no lo es, sino el comienzo de un plebiscito diario.

Figueroa y Gaido parecen haber entendido que para llegar a 2027 primero hay que conseguir algo bastante más inmediato: que los neuquinos los sigan mirando.