Conmoción en el Alto Valle por el joven de 19 años que murió en un choque frontal en Ruta 65: «Siempre te recordaremos»

Un trágico accidente vial tuvo lugar este viernes 18 de septiembre, en el trayecto de la Ruta Provincial 65 entre Cipolletti yFernández Oro cuando se registró un grave choque frontal entre un Citroën Berlingo y un Peugeot 208.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la Citroën recibió heridas por las que fue trasladado de urgencia al nosocomio local. Al momento del traslado, el conductor permanecía inconsciente y sin signos vitales, por lo que el personal de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento a los pocos minutos.

Las fuentes policiales consultadas mencionaron que la colisión se produjo cuando el Citroën Berlingo, que circulaba en sentido Oeste-Este ocupó parte del carril contrario. Al desplazarse a la mano opuesta, impactó de frente contra un Peugeot 208 que transitaba en sentido contrario.

El alerta sobre el siniestro vial fue notificado por el Comando Radioeléctrico (C.R.E.) alrededor de las 07:40, momento en que los efectivos se desplazaron al lugar para brindar asistencia y ordenar la circulación. En la escena trabajó personal del Gabinete de Criminalística, encargado de realizar los peritajes e inspecciones pertinentes para determinar con exactitud las causas del hecho.

Quién era el joven que murió en un choque frontal en Ruta 65

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima fatal del choque fue identificada como Rivero Joel Agustín, de 19 años y oriundo de Plottier. El joven trabajaba en un servicio de correo y entrenaba en el club Pillmatun de Cipolletti en la Liga Confluencia.

A través de las redes sociales, diversos amigos, compañeros de trabajo y familiares de Agustín expresaron sus sinceros mensajes de despedida y fuerzas para la familia. «Que triste noticia, que Dios te reciba con sus brazos abiertos y le de mucha resignacion a toda tu familia» fue uno de los mensajes en el posteo oficial de la necrológica de la Cooperativa de Servicios Públicos Plottier Ltda.

«Lamento mucho tu temprana partida estimado alumno, cuántos sueños truncados entre ellos el fútbol. Deseo descanses en Paz y que brille para ti la luz infinita» fue otro de los mensajes, acompañado de palabras de consuelo de parte de compañeros de profesión: «Q.E.P.D. es triste cuando uno de los compañeros de trabajo se va de esta forma.. fuerzas a la familia..«

La despedida de Agustín también tuvo lugar en el deporte regional. Diversos clubes de la liga local enviaron mensajes de apoyo a la familia y conocidos ante la pérdida del joven jugador.