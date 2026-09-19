La Marcha de la Bronca en Río Negro y Neuquén: «Hacer oír una bronca que crece desde abajo»

Marcha de la Bronca en Roca. foto: Andrés Maripe.

La Marcha de la Bronca, convocada a nivel nacional por los dirigentes del Frente de Izquierda en contra de la gestión de Javier Milei, tuvo este sábado una fuerte repercusión en la región, con marchas masivas en las principales ciudades de Río Negro y Neuquén.

Marcha de la Bronca en Neuquén

En la capital neuquina, la concentración se realizó a las 16.30 en el centro de la ciudad, al tiempo que la convocatoria se replicó en distintas localidades del interior de la provincia como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala y Aluminé.

1/ 14 Marcha de la Bronca en Neuquén. Foto Flor Salto. 2/ 14 Marcha de la Bronca en Neuquén. Foto Flor Salto. 3/ 14 Marcha de la Bronca en Neuquén. Foto Flor Salto. 4/ 14 5/ 14 6/ 14 7/ 14 8/ 14 9/ 14 10/ 14 11/ 14 12/ 14 13/ 14 14/ 14 Marcha de la Bronca en Neuquén. Foto Flor Salto.

Marcha de la Bronca en Río Negro

En General Roca, las organizaciones y manifestantes se concentraron a las 17 en la plaza San Martín, desde donde marcharon por las principales calles céntricas de la localidad para expresar su rechazo al ajuste del Ejecutivo nacional.

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Por su parte, Bariloche también fue escenario de una nutrida movilización. Durante la protesta, los manifestantes rechazaron el plan económico del gobierno de Milei y apuntaron contra la dirigencia local y provincial, con críticas a los «cómplices como Weretilneck y Cortés», a la vez que reclamaron la convocatoria a una huelga general.

“Movilizamos en todo el país para hacer oír una bronca que crece desde abajo, la bronca de quienes trabajamos y no llegamos a fin de mes, la bronca de los jubilados sin medicamentos, de miles de despedidos”, señalaron a través de un documento conjunto elaborado por las organizaciones que convocaron a movilizarse en las calles barilochenses.