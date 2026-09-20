Figueroa dispensó de pagar deuda a unos 27 municipios ¿Cuál fue el más beneficiado?

Rincón de los Sauces es un municipio que no está en la ley de coparticipación provincial (Municipalidad de Rincón de los Sauces)

El gobierno de Rolando Figueroa decidió transformar en aportes no reintegrables la asistencia financiera que entregó a 27 municipios de Neuquén entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

En total, la medida implica que los municipios dejarán de devolver $5.773.122.962,35 a la Provincia, de acuerdo con la suma de los montos consignados en el decreto.

Los fondos habían sido otorgados originalmente como aportes reintegrables, con garantía de los recursos que los municipios reciben por coparticipación provincial y otras transferencias automáticas. La asistencia se destinó a cubrir salarios municipales, gastos corrientes, deudas con proveedores y gastos de capital.

La transformación no fue igual para todos los municipios. El decreto señala que la Provincia evaluó el cumplimiento de distintas obligaciones asumidas en los convenios, entre ellas la presentación de información fiscal, el incremento real de la recaudación, límites a los aumentos salariales y la no incorporación de personal.

También se consideró la situación financiera de cada municipio y la relación entre la deuda y los recursos de coparticipación proyectados.

Sueldos, deuda con proveedores y gastos de capital figuraban en los fundamentos para el otorgamiento de aportes que iban a ser descontados.

Los principales montos y beneficiarios

El municipio que más dinero dejará de devolver es Rincón de los Sauces, con $1.183.597.231,20.

El monto representa poco más de una quinta parte del total de los aportes que fueron transformados en no reintegrables.

El segundo lugar corresponde a Villa La Angostura, con $629.149.949,10, mientras que Junín de los Andes queda tercero, con $567.327.001,80.

El cuarto puesto es para Bajada del Agrio, con $436.616.409, y el quinto para San Martín de los Andes, con $428.200.000.

Entre estos cinco municipios concentran aproximadamente $3.244,9 millones, equivalentes a más de la mitad del monto total transformado.

Los restantes municipios también recibieron distintos niveles de asistencia: Loncopué figura con $401,2 millones; Tricao Malal, con $384,4 millones; Añelo, con $307,1 millones; El Cholar, con $289,7 millones; y Senillosa, con $281,6 millones.

En el extremo inferior aparecen Plottier, con $600.000, el monto que había sido el aporte al municipio de Plottier, el que menos dinero recibió con la anterior gestión.

Junto a él se ubica Buta Ranquil, con $2,25 millones. Plaza Huincul figura con $15 millones y Zapala con $16,95 millones.

Condiciones y aplicación del decreto

El decreto establece que los aportes serán descontados de las liquidaciones de coparticipación provincial, del Canon Extraordinario de Producción y del Impuesto Inmobiliario Adicional, mientras que la transformación en aportes no reintegrables alcanza a las asistencias otorgadas mediante los decretos emitidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Además, el decreto establece que los aportes fueron otorgados para cubrir sueldos del personal municipal, otros gastos corrientes, deudas con proveedores y gastos de capital.

La asistencia se instrumentó originalmente como aportes reintegrables, con garantía sobre recursos de coparticipación y otras transferencias automáticas.

Con la nueva norma, esos montos pasan a ser no reintegrables y no se prevé descontarlos de las liquidaciones futuras de coparticipación, canon extraordinario de producción e impuesto inmobiliario adicional.