El último suspiro de la globalización occidental

Ante la monumental crisis que atraviesa el modelo de capitalismo impuesto desde y por los EE. UU. se agitan opiniones diversas sobre el final de su liderazgo global y la paulatina formación de bloques regionales. Esta columna interpreta la idea de que ello no es tan rápido y claro y que el imperio en decadencia todavía debe agotar la fase de crisis por la que atraviesa no sin provocar diversas penurias más a millones de personas indefensas y miserables que habitan el planeta.” ( “ El Tío Sam no ha Muerto “ Río Negro 2/12/2008)

Cuando escribimos esta opinión hace 15 años atravesábamos la primera crisis económico-financiera (las hipotecas sub-prime) de magnitud global que dio inicio al deceso de la globalización. La clase media comenzó su proceso de empobrecimiento y reducción en Occidente y la concentración de la renta se acentuó a niveles desconocidos en la historia. Se salvó a los grandes bancos (explicamos todo el proceso a lo largo del tiempo desde esta columna) emitiendo dólares y euros desaforadamente sin respaldo alguno, ingresando a terrenos de tasas de interés negativas (el dinero sin valor alguno) lo que nunca sucedió en la historia de la humanidad. En el párrafo que encabeza esta nota afirmamos que la caída iba a provocar penurias a millones de personas: llego así Libia, Siria, Yemen y ahora Ucrania, el sustituto elegido para desarrollar una guerra con Rusia de proyección hacia China.

Las burbujas financieras de activos (bonos corporativos, bienes inmuebles, acciones, bonos soberanos de países) fueron regadas con dólares y euros entregados gratuitamente a los grandes jugadores financieros globales, bajo una teoría totalmente ajena al liberalismo: a los quebrados se los ayuda sin límite, se los salva; no hay riego moral en ello porque el Estado sirve cuando pocos y poderosos lo necesitan .

La literatura capitalista liberal indica que quien cae en desgracia debe concursarse o quebrar, para limpiar el sistema económico. Pero el liberalismo actual de occidente hace lo contrario. Hasta China ha hecho liquidar enormes constructoras y entidades financieras insolventes: primero liquida sus activos , luego los de sus directores-accionistas y por ultima pone yuanes para los perjudicados consumidores . Una paradoja: socialismo-capitalista.

Los países ejemplo de “primer mundo” y libre mercado socializan las pérdidas de las minorías poderosas : socialismo para pocos . En la Argentina en cambio predominan los payasos y charlataneas que hablan de la libertad económica absoluta, sobre la desesperación de las clases medias que no entienden verdaderamente lo que sucede y se abrazan a sus victimarios. Ya lo verán.

La crisis financiera (y económica) que estamos atravesando será épica. Han caído en estos días bancos en los EE. UU. y en Europa: en ambos casos la Reserva Federal de los EE. UU. ( un banco privado que emite dólares , fija la tasa de interés y se financia gratis con todos los que tienen dólares cada día más devaluados ) y el Banco Central de Suiza (el caso Credit Suisse y UBS ) han resuelto entregar todo el dinero necesario para salvar 4 entidades financieras absolutamente quebradas ( pusieron más de 220.000 MD) .

Eso no alcanza para nada , los cálculos de deuda global superan los 630 billones de dólares , decenas de veces más del producto anual mundial. El sistema bancario global está quebrado (desde hace rato) y en Europa hay importantes entidades que no entendemos como hacen para operar cada día, salvo por la asistencia del BCE. Todos los indicadores económicos de los EE. UU. caen en forma permanente y la recesión ya es un hecho, no importan las mentiras de los medios globales especializados. La Reserva Federal ha anunciado el Fed Now (dinero ahora) donde ofrece fondos en tiempo real a las entidades financieras para atender la necesidad de sus clientes (las corridas). Pero atención: también el Banco Central Europeo, de Canadá, Japón, Inglaterra y Suiza anuncian la misma solución: ¡dinero ya!

Peso Argentino … te perdonamos.

* Abogado. Docente de la facultad de Economía Unco.