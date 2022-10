Fotomultas en Roca: ¿qué servicio puede prestar a la comunidad?

Por Diego Iraldi y Adalberto Fernando Erxilapé *

La tecnología moderna aumenta la productividad y la eficiencia de las actividades humanas, nos permite realizar las tareas en menos tiempo. Nos permite tomar decisiones más acertadas y reducir los errores humanos; siempre y cuando sean aplicadas como corresponde.

Hace un tiempo, el Municipio de Roca, comunicó que iba a implementar el sistema de fotomultas en los semáforos de la ciudad, y ese día llego, el 10 de octubre arrancó un sistema muy cuestionado donde las autoridades locales hacen hincapié afirmando que «La idea de incorporar las fotomultas es ordenar el tránsito y lograr bajar la siniestralidad”

Ante esta afirmación, tenemos que decir que quien puede colaborar en ordenar el tránsito es un inspector/a, una rotonda (auto-regula el tránsito), un semáforo completo, la señalización vial uniforme, mucha concientización y educación vial. Por otro lado, afirmar que un sistema de registro fotográfico va a bajar la tasa de siniestralidad resulta falaz, ya que este sistema está dirigido exclusivamente a un solo actor del sistema vial: los vehículos automotores.

La siniestralidad vial se reduce de otra manera. El caso más emblemático fue el de España que logro reducir la siniestralidad vial en un 80% en los últimos 30 años; actualmente es el cuarto país de Europa con menos fallecidos por siniestros viales. ¿Cómo lo hicieron? Entre los puntos más salientes: educación y concienciación en diferentes ámbitos, supervisión de la norma y cambios legislativos clave, como la licencia de conducir por puntos, la reforma del Código Penal, mejoras significativas en las vías de circulación y señalización, entre otras.

Claro está, que la implementación de estos registros fotográficos puede colaborar en la seguridad vial, pero es necesario atender otras situaciones que la ciudad todavía no garantizó.

Insistimos desde el aporte y no desde la critica que esta esta implementación de fotomultas trae más incógnitas que certezas. Más dudas que soluciones.

¿Las cámaras están homologadas por el INTI? según la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, modificada por la 26.363; expone que “Los radares con los que se realizan las fotomultas deben estar homologados y calibrados”.

Esto quiere decir, que los equipos que se utilizan para medir la velocidad y detectar excesos deben pasar un examen anual del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

¿Van a incorporar además de la fotomultas, los pasos peatonales y decrementadores para alertar al conductor que el semáforo esta por cambiar? ¿Van a pintar todas las sendas peatonales, las bandas de detención, las ochavas como corresponde según la normativa? ¿Van a implementar un programa para acondicionamiento de rampas como lo indica la ley de accesibilidad? ¿Qué tienen previsto para mejorar la circulación y evitar embotellamiento en puntos críticos de la ciudad? ¿Por qué se contrata una empresa que se va a quedar con el 50% de lo recaudado? Otorgarle el 50% de lo recaudado en concepto de multa a una empresa tercerizada va a generar una cacería desmedida por realizar actas de infracción que le generen utilidad a dicha empresa. Ver Decreto 1232/2007 Transito y Seguridad Vial – Capitulo III – Novena. – Sistema de registro radarizado y fotográfico –inciso a, b, c y d.

Nosotros coincidimos que la tecnología pude traer muchos beneficios para la ciudad, pero hay que ser muy cautelosos en los modos de implementación. Es necesario conocer las estadísticas de siniestralidad vial y buscar casos testigos como el de España.

Por supuesto que es necesario controlar, es una de los pilares para mejorar tránsito, pero no debemos olvidar que es necesario dar garantías a todos los actores del sistema vial.

Creemos que el uso de nuevas tecnologías al servicio del tránsito es correcto, pero es necesario acondicionar la ciudad con todos los puntos antes mencionados. Existen muchas situaciones pendientes en materia de circulación antes de avanzar con este sistema.

Nos da la sensación que esta decisión se tomó a las apuradas, sin debate, sin consenso y sin el paso por el Concejo Deliberante, lo cual motiva que la mayoría de los roquenses esten molestos y con muchas dudas.

Es prioritario conocer y respetar la normativa. Es prioritario escuchar a todos los vecinos y vecinas. Hay que debatir y consultar con personas especializadas en la temática.

Estas situaciones en la ciudad ya las vivenciamos. Anunciaron ciclovías y nos pareció importante (como a muchos roquenses) contar con carriles exclusivo para fomentar el uso de la bicicleta como alternativa al vehículo ya que trae muchos beneficios.

De la noche a la mañana decidieron implementar ciclovías, no anunciaron ni mostraron como sería la red de las mismas para la ciudad. Fueron y las implementaron sin consulta. Por ello, en la ciclovía de calle Gelonch generaron conflicto de prioridades en las rotondas, emplazaron el circuito en una vía primaria con tránsito pesado (no recomendado por especialistas), no respetaron las rampas para discapacitados en todas las esquinas, no tomaron en cuenta las paradas de colectivo, en algunos sectores es ciclovía y en otros bicisendas y por último, las tres ciclovias que tiene la ciudad no tienen puntos de conexión.

Es necesario investigar, respetar la normativa, debatir, trabajar con especialistas en la materia y por sobre todo escucharnos para tener una mejor ciudad.

* Diego Iraldi (exdirector de Tránsito de la Municipalidad y Presidente del Movimiento de Apertura Democrática

* Adalberto Fernando Erxilapé (Miembro mesa local del MAD)