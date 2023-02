Largada y canción de despedida

Los sectores que se fueron con Figueroa hicieron los últimos esfuerzos por impedir la alianza de Juntos por el Cambio que postulará a Pablo Cervi.

El miércoles empezará formalmente la campaña electoral para el 16 de abril en Neuquén. Qué sinsentido, ¿no? La provincia se llenó de cartelería, publicidad en redes, mesitas con folletos y jingles (más y menos) pegadizos desde fines del año pasado. Pero esta vez es en serio, línea de largada.

El viernes, los partidos y alianzas que buscan competir en los comicios presentaron sus listas y se reveló el número de propuestas que se encontrarán los votantes en el cuarto oscuro. Si todas son oficializadas, habrá unas 27 en las categorías provinciales.

Los candidatos a gobernador se plantaron en seis, pero habrá tres con más de una nómina para diputados. El récord será de Marcos Koopmann con diez, le seguirá Rolando Figueroa con nueve y, por último, Ramón Rioseco con cinco.

Solo el Movimiento Popular Neuquino transitó el fin de la semana con cierta tranquilidad. El candidato se dedicó a recorrer el interior porque tenía los deberes hechos desde principios de mes. El resto de los partidos terminó de negociar lugares sobre la hora y de cargar en el engorroso sistema de la justicia electoral en la madrugada del sábado.

Los sectores que se fueron con Figueroa hicieron los últimos esfuerzos por impedir la alianza de Juntos por el Cambio que llevará a Pablo Cervi como candidato a gobernador. El jueves a la noche, se reunió la Convención de la UCR para avalar las candidaturas y salieron de ahí dos versiones: que no tuvo quórum legal para aprobarlas y que sí, que se cumplió “absolutamente todo” y las listas quedaron firmes.

No fue el único episodio. También apareció una impugnación de la actual diputada de la CC ARI, Karina Montecinos, contra el Congreso de su partido que resolvió constituir la alianza con la UCR. Afirmó que no hubo publicidad adecuada para que los congresales supieran del encuentro y que se registraron asistencias truchas. “Figuro como presente y nunca me enteré de la reunión”, sostuvo.

La jueza electoral Alejandra Bozzano lo resolverá recién el 17 de marzo, pero dio señales bastante claras en favor de aprobar la alianza, en términos generales. Falta ver si querrá meterse en los pormenores de los mecanismos de decisión de los partidos antes de darla por formalizada. Los seguidores Cervi están confiados de que está todo legal y hasta se entusiasman con sus pronósticos para la elección.

Por supuesto que el optimismo lo muestran todos. Ramón Rioseco también piensa que tiene chances: hoy afirma que el candidato del MPN está “estancado” y que su espacio disputa el segundo lugar, pero con margen para crecer y alcanzar el piso del 2019.

De todas formas, no tuvo la mejor de las semanas: quizás fue porque no estaba junto al exEnergía, Darío Martínez, sino con los camaradas del PTP que lanzó algunas inexplicables críticas contra YPF. Hubo tirón de orejas desde el Instituto Patria y, rápidamente, enmendó sus dichos.

Fuera de la vorágine de la conformación de listas y otros trámites electorales, el gobernador Omar Gutiérrez vivió esta semana como un inicio de su despedida. Todas las actividades se tiñeron con un halo de nostalgia: el lunes, cuando participó de la firma de los acuerdos salariales con ATE y UPCN, pidió hacerlo en la sala donde selló la negociación de 2015 siendo ministro de Economía y candidato. A Carlos Quintriqueo le dejó de recuerdo la lapicera. A todos los acompañó hasta la puerta de Casa de Gobierno, como quien saluda a alguien que quizás no vuelva a ver. (Para estos trámites oficiales, al menos).

A la tarde, destrabó una negociación con la Confederación Mapuche y, al día siguiente, viajó con sus ministros a Plaza Huincul para firmar otro acuerdo salarial, esta vez con los trabajadores viales. “Brillante sobre el mic” vibes.

Quedará para esta semana la negociación con los docentes, tras el esperado rechazo de las asambleas. Y esperar para ver si la era de bonanza, como también en 2015, termina con un crédito de banco suizo o, esta vez, se logra financiar con fondos propios.