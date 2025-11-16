Milei y sus adversarios en la curva de aprendizaje

El economista británico John Williamson acuñó en 1989 una expresión que es motivo de controversia hasta el día de hoy. Con el nombre “Consenso de Washington” describió un decálogo de medidas que aplicaron gobiernos latinoamericanos como respuesta a la crisis de la deuda, con el respaldo de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Williamson enumeró una lista de 10 orientaciones económicas; un catálogo que pretendía ser más descriptivo que prescriptivo. Pero su listado coincidió con un momento geopolítico: el del fracaso del socialismo realmente existente, la caída del Muro de Berlín.

El propio Williamson lamentó haber contaminado su idea con un nombre inadecuado. “Es una marca dañada”, dijo. A un conjunto de ideas sensatas -como la reducción de los déficits presupuestarios y la libertad de comercio- lo desvirtuó con una connotación de imposición externa, en la que no creía.

El bloque político que leyó en Argentina aquel contexto geopolítico novedoso fue el peronismo de Carlos Menem. A Menem, la ubicuidad diplomática lo benefició para construir una extensa hegemonía, con reforma constitucional incluida.

Javier Milei tiene como contexto algo distinto. Basta con analizar la sinuosa guerra comercial entre Estados Unidos y China para ver que las circunstancias son diferentes en la etapa fragmentaria de la globalización. Pero es un dato observable que Milei se ha ubicado en Washington en la primera fila de un nuevo consenso.

El valor de las empresas nacionales -en especial las vinculadas al agro, alimentación y la siderurgia- creció en un tercio tras el anuncio reciente de un acuerdo bilateral de comercio entre Argentina y Estados Unidos cuya letra chica todavía se desconoce.

Estados Unidos es el mayor importador del mundo. El acuerdo anunciado abre la posibilidad de un canal bilateral de incentivos que facilite el acceso a ese mercado. A diferencia de lo ocurrido durante la crispación del último proceso electoral, esta vez las novedades apuntan al clima de inversión, no sólo al rescate financiero.

El efecto que el Gobierno espera de ese giro en las expectativas económicas es la reducción del riesgo país. Una condición necesaria para el regreso a los mercados de crédito, la reprogramación de vencimientos de deuda y la recomposición de reservas que ha vuelto a reclamar el FMI.

Sin esa vía de evolución, el debate económico seguirá anclado en la apreciación del tipo de cambio y las dificultades para unificarlo en un mercado libre. La cautela de Luis Caputo para no disponer una flotación sin reservas tiene un motivo: el último índice de inflación.

Aprendizajes

La ubicuidad geopolítica de Milei y su validación electoral forman parte ahora de la curva de aprendizaje del bloque político del Presidente y de sus opositores. Ambos espacios hicieron este año su apuesta estratégica hacia 2027.

Cuando Donald Trump hablaba de las elecciones de octubre como plebiscito para la reelección de Milei no estaba naufragando en un lapsus. Dijo lo que quería decir.

Cuando el principal bloque de oposición planteó la campaña electoral como una reiteración de la idea del “muro democrático” que propuso en 2023, tampoco enunció un desliz: frenar a Milei fue su apuesta estratégica.

Del contraste entre esa consigna y los resultados electorales deviene el regreso actual a la misma sensación que existía al inicio de este año. En términos del sociólogo Pablo Semán: “Milei no tiene ante quien perder”.

El mileísmo se debate en estos días entre la admisión o el rechazo a su propia curva de aprendizaje. ¿Ganó por las listas identitarias que armó Karina Milei? ¿O el beneficio ex post del nuevo tercio propio en el Congreso fue pese a ese armado excluyente y más bien tributario del rescate ordenado por Washington?

Milei viene actuando como si estas dos opciones fuesen concurrentes. Empoderó a su hermana en el rearmado del gabinete. También habilitó el diálogo con algunos adversarios que le piden desde la administración Trump. Los ejecuta Diego Santilli.

Es un equilibrio por ahora provisorio. Todavía no define con nitidez qué nivel de aprendizaje hizo el Presidente tras la zozobra de campaña y el éxito electoral.

Milei corre con una ventaja para corregir esa curva: el tiempo que sólo proveen los triunfos.

El peronismo se debate en el desasosiego de la oportunidad perdida. Tenía que posicionar este año la propuesta y los liderazgos para apuntar a 2027. La realidad es ahora una fragmentación mayor. Cristina Kirchner preside el PJ entre un balcón de condenada, donde baila con la derrota, y otra nueva silla de acusada donde debe explicar una trama de coimas.

Hay signos claros de un final de época. Julio de Vido, el ministro recaudador de su esposo, regresó a prisión por la tragedia de Once. La misma sobre la cual la expresidenta ironizaba, en su propio momento histórico para el ejercicio de la crueldad. El gobierno de Santa Cruz tomó posesión hace algunas horas del predio abandonado de Austral Construcciones, la empresa emblemática del kirchnerismo. Fundada por Lázaro Báez, 12 días antes del 25 de mayo de 2003.

Pero estos signos fueron ignorados por la mayoría del bloque opositor a Milei (en especial por quienes se reivindican distantes del kirchnerismo) que fungió durante todo este año como un repitente confiado de la táctica del “muro democrático”.

Táctica derrotada en 2023 e insistentemente traccionada, dos años después, desde San José 1111.

Algo falló en esa curva de aprendizaje.