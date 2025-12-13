Nuevo Código Procesal Civil Adversarial: Neuquén lo hizo de nuevo

Hace catorce años, en noviembre de 2011, la Legislatura Provincial neuquina aprobaba por unanimidad el Código Procesal Penal, tras un incesante trabajo en el seno de una Comisión Interpoderes que inició sus tareas en abril 2009, en la cual participaron representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén; del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Neuquén y de la Policía de la Provincia.

Ese Código Procesal Penal fue considerado de vanguardia, porque incorporó el modelo acusatorio, en el que se dividieron las funciones de investigación (fiscales) y juzgamiento (jueces y juezas). También estableció un sistema predominantemente oral y por audiencias, una organización colegiada de la judicatura e incorporó métodos alternativos de resolución de conflictos y criterios de oportunidad.

Fue el primer Código que contempló los juicios por jurados populares, tal como manda la Constitución Nacional.

Nuestra provincia se transformó en aquél entonces en un faro a nivel nacional e internacional, dada su regulación novedosa y de avanzada, que culminó en un exitoso proceso de implementación a partir de enero de 2014.

Neuquén demostró que los cambios procesales profundos son posibles, en contextos de debate democrático con alta participación ciudadana y de cohesión política e institucional.

Neuquén lo hizo de nuevo.

Este 11 de diciembre de 2025 la Honorable Legislatura Provincial sancionó el nuevo Código Procesal Civil Adversarial, que fue producto de extenso debate en el seno de una Comisión Interpoderes -integrada por los tres Poderes del Estado- y con alta participación de la sociedad, en reuniones abiertas desarrolladas en las siete regiones de nuestra provincia.

La redacción del Anteproyecto estuvo a cargo del Doctor Gustavo Calvinho, reconocido profesor universitario y doctrinario del Derecho Procesal, y cada artículo fue sometido al debate, tanto dentro de la Comisión legislativa como por fuera de ella, con la activa participación de los Colegios de Abogados, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Católica de Salta y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén.

Cada artículo fue debatido y puesto a consideración de numerosos actores sociales, académicos e institucionales y culminó en la presentación de un proyecto de ley firmado por los representantes de los tres Poderes del Estado.

El nuevo Código incorpora el modelo adversarial a los procesos civiles, similar al que rige en el ámbito penal, en el que las facultades de probar y juzgar se encuentran separadas. Bajo este nuevo paradigma, serán las partes y sus abogados quienes postularán su caso y buscarán los medios de prueba que sirvan a su postura, con un mayor control horizontal de su contraparte. Los jueces se encargarán principalmente de juzgar.

El nuevo modelo implica una reasignación más eficiente de los recursos, enriqueciendo y fortaleciendo la función de los profesionales matriculados y concentrando el tiempo de los jueces en dictar sentencias, sin necesidad de soportar mayores costos sociales.

La incorporación del concepto de la “teoría del caso civil”, de nuevas herramientas procesales para obtener pruebas y de nuevas técnicas de litigación, fortalecerá el rol activo de las personas en los juicios. Los ciudadanos y sus abogados serán los nuevos protagonistas de su proceso, en un marco de reglas claras que fortalecerá la seguridad jurídica y permitirá una mejor y más rápida respuesta jurisdiccional.

Una vez más, Neuquén será pionera en una regulación procesal moderna, que incorpora nuevas tecnologías (como la prueba digital), nuevas herramientas (como el descubrimiento de pruebas), nuevos escenarios (como las audiencias de juicio) y que redefine los roles de todos los participantes de un juicio civil o comercial.

Pronto llegarán los desafíos de su implementación, que sin dudas lograremos con esfuerzo, responsabilidad y dedicación. Seremos, sin dudas, un faro para nuestro país.

Tras un año de intenso trabajo y debate, ha llegado la hora de aunar esfuerzos para lograr el objetivo colectivo que nos debe guiar: trabajar día a día para brindar un servicio de justicia más ágil, cercano y eficiente, que tenga como protagonistas a los neuquinos y a las neuquinas.